CMF by Nothing oznamuje dostupnost produktů v Česku [aktualizováno]

Aktualizováno 8. 11.

Nová značka CMF od společnosti Nothing dnes oznámila dostupnost svých produktů v dalších zemích, mezi kterými je i Česká republika. Konkrétně si budete moci zakoupit sluchátka Buds Pro, a to již od nynějška. Hodinky Watch Pro přijdou na začátku dalšího roku. Oba produkty budou prodávány výhradně Alzou.

Původní článek 26. 9.

Nothing je stále mladá společnost, která zatím přišla jen s několika produkty, přičemž ve své portfoliu má zatím jen dva smartphony. I tak si firma vytvořila subznačku CMF by Nothing, která se má soustředit i na nižší cenu. Hned při prvním představování zde máme tři novinky v podobě CMF Power 65W GaN, CMF Buds Pro a CMF Watch Pro.

CMF Watch ProX

Pokud jde o co nejnižší cenu u chytrých hodinek, tak je celkem jasné, že se nepoužije standardní operační systém. Firma přichází se svým vlastním řešení, takže možnosti rozšíření jsou omezené. I tak hodinky nabízí přes 100 sportovních režimů, monitorování spánku a také stresu. O konektivitu se stará Bluetooth 5.3 a také je zde podpora pro GPS/GLONASS/Galileo/QZSS/Beidou.

Zde se nabízí velký displej, který má 1,96 palců a rozlišení 410 x 502 pixelů, přičemž se jedná o AMOLED panel s maximální jasem 600 nitů. Je zde také podpora pro always-on display (AOD). Samozřejmostí je certifikace IP68. Hodinky umí měřit srdeční tep a okysličení krve. Na jedno nabití vydrží dle výrobce 13 dnů při běžném používání. Cena je nastavena v přepočtu přibližně na 1300 Kč.

CMF Buds Pro

Dalším produktem jsou sluchátka s aktivním potlačením hluku (až 45db) a o konektivitu se stará také Bluetooth 5.3 s podporou AAC a SBC. Nechybí podpora pro Google Fast Pair a Microsoft Swift Pair. Sluchátka jsou vybaveny také třemi mikrofony a o ovládání se starají dotykové plošky. Dokonce mají certifikaci IP54.

Krabičku jde nabíjet přes USB C, přičemž po 10 minutách nabíjení umí poskytnout 5 hodin poslechu hudby bez ANC. Samotná sluchátka mají vydržet 11 hodin přehrávání hudby (39 hodin) bez ANC, s aktivním potlačením hluku se doba sníží na 6,5 hodiny (22 hodin). Cena je zde nastavena v přepočtu přibližně 970 Kč.

CMF Power 65W GaN

Poslední novinkou je 65W nabíječka založena na technologii GaN. Disponuje jedním USB A konektorem a dvěma USB C. Dohromady zvládne 65W, ale jakmile zapojíte dva přístroje k nabití nebo čerpání energie, tak se jedná o kombinaci, kde v konečném součtu se nepřesáhne 65 W. Je zde přímá podpora pro PD3.0, QC4.0+/3.0/2.0, SCP, FCP, PPS, AFC, Apple 2.4A, Samsung 9V2A a DCP. Cena je zde v přepočtu nastavena přibližně na 830 Kč.

