RedMagic 9S Pro – Nový přírůstek s aktivním chlazením

Zdroj: nubia via GSMArena

Na konci minulého roku jsme se dočkali nových modelů RedMagic 9 Pro a po několika měsících zde máme následovníky v podobě RedMagic 9S Pro. Nedočkali jsme se tedy základních verzí. Vypadá to, že všechny modely této subznačky budou nosit označení Pro.

Skoro bez rozdílu

Na první pohled dle specifikací zde není nějak výrazný rozdíl mezi RedMagic 9 Pro a RedMagic 9S Pro. Jeden se ale najde, tedy výraznější. Novinka má navíc 2MPx kameru na zadní straně pro makro focení. Jinak se nabízí displej s totožnými parametry, Snapdragon 8 Gen 3 a také aktivní chlazení. Nesmíme zapomenout zmínit i přední kameru pod displejem. Nabízí se tak nenarušená plocha pro sledování filmů a hraní her.

Společnost se ale pochlubila vylepšeným chlazením, a to nejen toho aktivního. Sice nedošlo na změnu otáček větráčku, ale jsou zde úpravy k lepšímu odvodu tepla. Nezapomnělo se naskočit na trend umělé inteligence a do mobilu byla přidána celá sada funkcí s využitím AI, zde je nazvaná REDMAGIC AI. Má být použita i pro hraní her a pro virtuální tlačítka na boku zařízení.

Základní verze RedMagic 9S Pro má kapacitu baterie 6500 mAh a 80W nabíjení. Je zde ještě RedMagic 9S Pro+, kde došlo na snížení kapacity na 5500 mAh, ale nabízí se 165W nabíjení. Nejvybavenější verze RedMagic 9S Pro+ má 1TB úložiště a 24 GB RAM. Novinka začíná na ceně cca 12 200 Kč bez daně a dalších poplatků, nejvybavenější končí na cca 22 400 Kč bez daně a poplatků. Zatím nevíme, kdy se novinky dostanou do Evropy.

Specifikace RedMagic 9S Pro

displej: 6,8 palců, 2480 x 1116 pixelů (Full HD+), OLED, 120Hz, až 1600 nitů

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12/16/24 GB LPDDR5X

úložiště: 256/512 GB nebo 1TB (UFS 4.0)

Android 14 + Redmagic OS 9.0

Dual SIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 50 MPx, 120° 2 MPx, makro přední – 16 MPx (pod displejem)

čtečka otisků prstů v displeji

3.5mm audio jack, stereo, DTS:X ULTRA

5G NSA /SA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS (L1/L5)+ GLONASS, USB Type-C, NFC

baterie: 6500 mAh + 80W

Zdroje: gsmarena.com, fonearena.com



Domů Články RedMagic 9S Pro – Nový přírůstek s aktivním chlazením

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama