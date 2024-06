X (Twitter): Streamovat budou moci jen premium profily

Nedávno byla zavedena novinka omezující sledovat u ostatních uživatelů, co se jim skutečně líbí. Někteří se zlobí, že se tak dozví méně informací a že přichází o jednu z možností, jak objevovat nové věci, ale druzí se radují, jelikož nebudou muset skrývat to, co se jim ve skutečnosti líbí. V dohledné době zde budeme mít další omezení.

X (Twitter) mění zobrazování lajků. Už se ostatní nedozví, co se vám líbí

Samotné streamování nebylo dostupné na X (Twitteru) od počátku. Jedná se o relativně náročnou funkci, která vyžaduje nejen hardwarové a softwarové prostředky ze strany provozovatele. Když k tomu připočteme fakt, že X z tohoto formátu nic nemá a spíše jen prodělává, je celkem logické, že se dospělo k rozhodnutí, že se bude jednat o placenou funkci.

Oficiální účet Live sociální sítě X uvádí, že brzy budou moci streamovat jen ti, co si předplácí Premium. Sledovat samotný živý přenos nebude omezeno. U běžných uživatelů tak bude mít trochu kontrolu nad tím, kdo může streamovat, což se dá brát i jako bezpečnostní řešení. Už si jen tak někdo nebude moci založit účet a začít streamovat během chvíle, i potenciálně nebezpečný obsah.

⏩Starting soon, only Premium subscribers will be able to livestream (create live video streams) on X. This includes going live from an encoder with X integration. Upgrade to Premium to continue going live. https://t.co/4uy4Ju0cmU

— Live (@Live) June 21, 2024