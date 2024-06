Apple zatím nezavede hlavní AI novinky v EU, bojí se evropské legislativy

Zdroj: Dotekomanie.cz

Už nyní víme, že se Apple Intelligence dostane jen na dva iPhony, ale další generace by měla nabídnout plnou podporu. Ostatně celá novinka společně s některými funkcemi je dostupná v tuto chvíli jen v USA a jen v angličtině. I tak to nevypadá dobře, co se týče dostupnosti některých funkcí v EU.

Prý obavy z ohrožení integrity

Apple uvedl pro Bloomberg, že kvůli obavám z legislativy Digital Markets Act (DMA) v EU, nebude zavádět několik funkcí. Konkrétně se má jednat o Apple Intelligence, zrcadlení iPhonu a sdílení a ovládání obrazovky přes SharePlay. Dle společnosti by muselo dojít k narušení integrity a bezpečnosti, aby funkce vyhovovaly DMA.

Jinak řečeno, musel by celý systém upravit, čímž by mohl ohrozit samotné uživatele. Údajně zde hraje roli interoperabilita, tedy aby vše nebylo zamčeno jen pro ekosystém Applu a jeho řešení. To zde ale zatím nehrozí a EU nic takového netvrdila, Apple se jen obává možných kroků ze strany EU. Spíše zde hraje roli něco jiného.

Apple se chlubil, jak AI funkce umí mezi sebou fungovat a jak dokáží porozumět kontextu a i samotnému uživateli, a to napříč aplikace a službami. Právě zde je asi zakopaný pes, jelikož legislativa EU je přísnější na sdílení dat uživatelů napříč službami a aplikacemi u uživatele. Vzhledem k tomu, že EU nevydalo jakékoliv stanovisko, ani nevíme, že by se začalo s nějakým vyšetřováním, tak nezavedení funkcí je čistě rozhodnutí Applu a jeho strachu z legislativy v EU.

Ta je přísnější, ale rozhodně se nezaměřuje na to, aby docházelo k narušení soukromí a bezpečnosti dat. Budeme si muset počkat, co vlastně Apple udělá, ale pokud nezavede funkce i pro EU, tak největší novinky iOS 18 budou dostupné jen v několika zemích. Když k tomu připočteme ještě jazykovou omezenost, nevypadá to dobře.

