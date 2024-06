X (Twitter) mění zobrazování lajků. Už se ostatní nedozví, co se vám líbí

Nedávno jste si u nás mohli přečíst, jaké novinky byly přidány na sociální síť X, ale dnes zde máme oznámení jedné změny, která asi potěší nejednoho uživatele. V tomto případě jde o lajky.

Každý profil na sociální síti X má záložku Lajky, kde jsou uvedeny všechny příspěvky, které se dotyčnému uživateli líbí. Současně to ale může prozrazovat zájmy dotyčné osoby. I proto někteří raději neudělují lajky, tedy spíše srdíčka. Nechtějí, aby se někdo dozvěděl o jejich zájmu, případně aby nedošlo k zneužití.

To je hlavní důvod, proč dochází ke změně. Vývojáři ze sítě X přímo potvrdili, že dochází ke skrytí sekce lajků z profilů, tedy tato sekce nebude nativně dostupná. Podle všeho dojde ke skrytí u všech účtů, ale asi bude možné ji ponechat přístupnou, pokud si to bude některý uživatel přát.

Jak dále upřesňují, tak stále uvidíte, komu se líbí vaše příspěvky a také uvidíte počet lajků u nich a u komentářů. Na druhou stranu nemůžete vidět lidi, kterým se líbí příspěvek někoho jiného. Dochází tedy k přenastavení soukromí, což asi povede k tomu, že uživatelé se nyní nebudou bát lajkovat příspěvky.

Yeah, we are making likes private.

Public likes are incentivizing the wrong behavior. For example, many people feel discouraged from liking content that might be "edgy" in fear of retaliation from trolls, or to protect their public image.

Soon you’ll be able to like without… https://t.co/vPGllc4pB0

— Haofei (@wanghaofei) May 22, 2024