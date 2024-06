Motorola připravuje konkurenci pro Apple AirTag nebo Galaxy SmartTag2

Zdroj: Motorola

Dnes si můžete pořídit sledovací zařízení od Applu, Samsungu a dalších společností, přičemž nedávno došlo k rozšíření o O2 Tag. Ten sice pracuje jen se sítí od Applu, ale možná se dočkáme později rozšíření. Kromě toho Google spustil svou vlastní síť pro vyhledávání a začal přidávat novinky. Zřejmě je nyní kategorie zajímavější a dočkáme se rozšíření o další výrobce. Jedním z nich by měla být společnost Motorola.

Moto Tag?

V případě společnosti Motorola je někdy trochu komplikovanější rozlišit, co skutečně produkuje a co jen licencuje. Například chytré hodinky Motorola Moto Watch vyrábí někdo jiný, jen si licencuje použití označení. Nějakou dobu se objevovaly náznaky, že by mohlo vzniknout sledovací zařízení, ale neměli jsme jistotu, že za ním bude stát přímo Motorola.

Díky certifikačnímu procesu SAE (Telecommunications and Digital Government Regulatory Authority, TDRA) se dozvídáme, že se novinka bude jmenovat Moto Tag a vyjde přímo pod společností Motorola, přičemž výrobcem je mateřská společnost Lenovo. Kódové označení je XT2445-1, ale následný název bude Moto Tag.

Zatím nevíme, kdy bude toto sledovací zařízení představeno, ale vzhledem k aktivní certifikaci asi nebude dlouho trvat, než dojde k uvedení. Zatím nevíme, čím vším bude Moto Tag vybaven, ale asi firma zůstane u základu a bude mít Bluetooth konektivitu. Teoreticky může mít i UWB, ale na takové detaily si budeme muset počkat.

