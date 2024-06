Minirecenze O2 Tag – jaký je lokalizační čip od O2? [recenze]

O2 Tag; zdroj: Dotekománie

Společnost O2 dnes uvedla na trh jejich chytrý lokalizační čip pro iPhone. Ten nabízí velmi podobné funkce a tvar jako třeba AirTag od Applu a využívá také stejnou síť Apple Find My. V některých drobnostech se však liší. Dnes se na tento O2 Tag podíváme podrobněji a ukážeme si, jak funguje, jelikož jsme ho půl roku testovali.

Apple a Google spolupracují na identifikaci nežádoucích sledovačů/lokátorů

Obsah balení

Krabička samotného O2 Tagu je sice malá, ale ukrývá bílé gumové poutko a to se rozhodně může hodit. V balení je pak už jen nástroj na otevření tagu (takové trsátko) pro výměnu baterie. To chce mimochodem trochu síly, ale jde to. Výdrž vyměnitelné CR2032 baterie je mimochodem zhruba 1 rok.

Konstrukce

Nový O2 má úplně stejné rozměry jako AirTag od Applu, ale použité materiály se liší. Zatímco AirTag má kovový kryt, O2 Tag je celý plastový. Existuje pouze jedna barevná varianta a to bílá. Vždy má pak na svém těle logo výrobce. Na druhé straně jsou pak nezbytné informace o výrobci a recyklaci.

Potěší částečná odolnost vůči vodě s certifikací IPX5. Jelikož má O2 Tag stejné rozměry jako AirTag, všechno příslušenství pro čip od Applu bude kompatibilní s O2 Tagem a naopak. To jsem ostatně i vyzkoušel, přiložené poutko perfektně funguje s AirTagem.

Funkce

Jedná se o jednoduchý lokalizační tag, který funguje v rámci sítě Apple Find My, stejně jako AirTag. K jeho nalezení tak využije síť všech Apple zařízení v jeho okolí. Tyto údaje o poloze jsou však vždy zabezpečená a anonymní.

Oproti AirTagu zde chybí technologie UWB (ultra wide band), nelze ho tak hledat přesně v místnosti u vás. Samozřejmě má však O2 Tag integrovaný reproduktor, který vydává poměrně hlasité pípání.

O2 Tag jsem půl roku nosil ve sportovní tašce a spolehlivě mi hlásil, když jsem tašku někde nechal. Toto je opět funkce celého ekosystému Find My. Ostatně ono ani samotný tag nemá žádnou speciální aplikaci, vše včetně jeho přidávání do iPhone probíhá skrz vestavěnou Apple aplikaci Najít. Tam ho pěkně vidíte mezi ostatními AirTagy či jinými lokalizačními čipy.

V rámci aplikace a síti Find My ho také můžete označit jako ztracený a nebo naopak oznámit nález.

Zhodnocení O2 Tag

O2 Tag není žádný revoluční produkt, zcela staví již na existující sítí Apple Find My a plně ji využívá. A tím pádem se jedná o skvělý produkt, který zkrátka plní svůj poměrně snadný úkol. Proč bych si měl koupit O2 Tag a ne Apple AirTag, který má i UWB pro prostorové lokální hledání? Hlavním důvodem bude cena.

O2 Tag totiž pro členy Unity skupiny vyjde na 199 Kč/kus nebo 399 Kč/tři kusy. To je výborná cenovka, ale pro všechny ostatní je standardní cena 499 Kč, což ale už není tak příznivé. AirTag totiž v balení po čtyřech také vyjde na něco má kolem šesti stovek. Zde se ještě nabízí balení O2 Tagu po třech kusech za 999 Kč, čímž jeden tag vyjde na 333 Kč, což je ještě přijatelné a stojí za zvážení.



Domů Recenze Minirecenze O2 Tag – jaký je lokalizační čip od O2? [recenze]

Předchozí článek Jeden vládne všem? Platební prsteny přicházejí [podcast] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama