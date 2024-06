Zdroj: Dotekomanie.cz

Google po spuštění sítě Najdi moje zařízení začíná přidávat jednu funkci za druhou. Nyní zde máme náznaky budoucích novinek, které vypadají velmi optimisticky.

Google Najdi moje zařízení nově v rámci rodiny

Pokud chcete lokalizovat zařízení, které dohlížíte v rámci Family Link, tak musíte použít stejnojmennou aplikaci. Google ale chystá přímé napojení na službu Najdi moje zařízení. Zatím není funkce aktivní, ale podařilo se zpřístupnit patřičné části aplikace, díky čemuž se můžete podívat, jak bude vypadat aplikace s přístupem dalších mobilů členů rodiny.

Hlavní výhodou budou kompletní služby a možnosti, které nejsou k dispozici u Family Links. Kromě lokalizace bude možné zařízení prozvonit, dokonce by se měla nabízet i možnost smazání dat.

Vzhledem k tomu, že Google již spustil síť Najdi moje zařízení, a to dokonce i v Česku. Kromě toho nedávno došlo k rozšíření o další novinky, ale již nyní máme náznaky dalších funkcí.

Google přidává dvě nové funkce do aplikace Najdi moje zařízení

Aplikace by měla dostat přímou podporu pro technologii UWB pro přesnější vyhledávání a kromě toho se máme dočkat i AR, tedy rozšířené reality. To by mělo znamenat, že aplikace bude spolupracovat s foťákem a přímo ukazovat, kde se mám hledané zařízení nacházet. Bohužel nemáme jakoukoliv ukázku, jelikož se teprve pracuje na novinkách a ještě nejsou připraveny.

Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com



Domů Články Google Najdi moje zařízení dostane podporu Family Link a další novinky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama