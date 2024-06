Chrome: mobilní verze dostává novinky

Zdroj: Dotekomanie.cz

Google si rád hraje s funkcemi ve svém webovém prohlížeči Chrome, ale není v tom konzistentní. Dost často testuje funkce na určité části uživatelů, zatímco jiní mají k dispozici jinou funkci. Tentokrát zde ale máme několik novinek, které míří na mobily.

Chrome nabízí funkci Poslechnou si stránku, zatím je omezena na několik jazyků

Chrome pro mobily

První novinka se týká samotného pole pro vyhledávání nebo zadávání webové adresy. Nyní se v rámci výsledků mohou zobrazit akční tlačítka, jak jde vidět na obrázku níže. Pokud se tedy záznam shoduje a Google má dostatek informací, může nabídnout přímo tlačítka pro volání, navigování anebo recenze. Funkce je k dispozici pro Android a později v tomto roce zamíří na iOS.

Změna se týká i tabletů s Androidem i iPadOS. Google lehce předělal design a nově uvidíte webovou stránku pod rozevíracím seznamem. Stále tak budete mít přehled, kde se nacházíte. Chrome by tak měl nabídnout trochu přehlednější podobu.

Google myslí i na personalizaci. Pakliže pravidelně zadáváte nějaký dotaz a vybíráte stále jedno a to samé, tak dojde k reorganizaci, tedy přemístění daného požadavku nahoru. Sice se takto může nabídnout jednodušší pořadí, ale na druhou stranu bude daná položka horší na dosažení prstem. U počítače by se jednalo asi o dobrou změnu, ale na mobilu to je spíše posun zpět, tedy pro některé.

Jedno speciální vylepšení míří do verze pro iOS. Nabídnou se aktuální trendy, pokud kliknete do adresního řádku. Než začnete psát, nabídne se seznam. Tato funkce je již nějakou dobu na Androidu.

Do kanálu pro objevování obsahu míří nová karta zaměřená na sport. Zde se budou objevovat zejména informace o takových sportech nebo týmech, o které jste projevili zájem. Novinka je k dispozici pro Android i iOS.

Všechny tyto novinky pro prohlížeč Chrome jsou oficiálně představeny, ale i tak může trvat nějakou dobu, než se dostanou na vaše zařízení.

