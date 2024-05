Android 15 Beta nově pro OnePlus, Vivo, Realme a další

Zdroj: OnePlus

Google včera odstartoval vývojářskou konferenci, kde se nejvíce věnoval AI a použil dokonce označení Gemini éra. Jeho AI model zamíří do mnoha aplikací, služeb a také se stane součástí systému Android. Co se týče mobilního operačního systému, tak se mu moc nevěnoval, respektive nezmínil nic o Androidu 15, což je trochu neobvyklé, ale na druhou stranu by asi jen zopakoval, co už víme. Android 15 je v zatím beta verzi a mohli si jej vyzkoušet jen majitelé Pixel smartphonů, ale nyní je tato verze dostupná i pro další modely.

Android 15 Beta

Už nějakou dobu je k dispozici možnost vyzkoušet beta verze nadcházejícího systému i na mobilech ostatních výrobců. Vždy je vybráno několik modelů, přičemž ne všichni výrobci nabízí tuto možnost. Jako první se ozvala společnost OnePlus, která nabízí možnost testování na OnePlus 12 a OnePlus Open. V příspěvku v komunitě ale varuje ohledně známých problémů a komplikací. Jinak řečeno, Beta verzi byste neměli instalovat na své hlavní zařízení, případně počítat s problémy.

Přidává se také společnost Nothing, ale ta zpřístupňuje Android 15 Developer Preview s nadstavbou NothingOS pro model Phone (2a) (recenze). I zde jsou známé problémy a komplikace, které se například týkají nemožnosti registrovat otisk prstu, případně nefunkčnost rozpoznávání obličeje. Návod na instalaci se nabízí v komunitě společnosti.

Dokonce se přidává i společnost Realme, ale ta nabízí k vyzkoušení nejnovější verzi systému jen pro model Realme 12 Pro+. I zde se nabízí popis známých problémů a také návod k instalaci na stránkách komunity. Přidává se i společnost Realme, která má nachystanou Developer Preview verzi Androidu 15 pro modely Vivo X100 a iQOO 12.

Je dobré vidět, že společnosti nespí a nabízí tyto programy. I tak bychom rádi viděli více modelů a větší rozšíření mezi společnostmi. Android 15 ve své stabilní verzi očekáváme kolem září, přičemž první aktualizace mobilů mohou začít v říjnu nebo v listopadu. První se ale dočkají majitelé Pixelů, tedy mobilů, které se nově oficiálně prodávají i v Česku, a to dokonce prostřednictvím Google Store.

Pixel 8a – král střední třídy pod jednou podmínkou [recenze]

Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com, gizmochina.com, gizmochina.com



Domů Články Android 15 Beta nově pro OnePlus, Vivo, Realme a další

Předchozí článek Google I/O 2024 kompletně o AI a integraci nejen do služeb Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama