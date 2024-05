Zdroj: 9to5google

Google One VPN po čtyřech letech končí [aktualizováno]

Aktualizováno 15. 5.

Google upřesnil ukončení samotné služby VPN by Google One. Stane se tak 20. června tohoto roku. Tato služba jednoduše zmizí nabídky předplatného Google One. Google ale dodává, že VPN služba bude dostupná pro majitele smartphonů Pixel:

VPN nabízí ve svých systémových nastaveních taky Pixel 8.

Zařízení Pixel 7 Po odebrání VPN od Google One z aplikace Google One můžou uživatelé Pixelu 7 provést aktualizaci na nový systémový software a používat funkce VPN i nadále. V rámci aktualizace systému ze dne 3. června 2024 se na telefonech Pixel 7, 7 Pro, 7a a Fold zpřístupní VPN od Googlu integrovaná přímo do systému.



Současně Google odkazuje do Obchodu Play, kde si mohou uživatelé vybrat náhradu v podobě alternativních služeb.

Původní článek 12. 4.

VPN (virtuální privátní síť) používá relativně hodně uživatelů, zejména kvůli ochraně vlastní soukromí, ale není to jediná věc, na co se používá. Samotný trh s těmito službami je dostatečně konkurenční a nabízí se hned několik poskytovatelů. Google chtěl takovou možnost nabídnout svým uživatelům také, a proto představil Google One VPN. Bohužel služba letos skončí.

Malý zájem

Samotné VPN je ještě k dispozici v rámci předplatného Google One, jde tedy spíše o bonus navíc. Google One VPN lze mimo jiné používat i na iOS a počítačích. Celkově se jednalo o zajímavé rozšíření, ale uživatelé neměli zájem, případně používali konkurenční řešení. Vzhledem k malému zapojení bylo tedy nerentabilní nabízet takovou možnost.

Je tak celkem pochopitelné, že Google ukončuje poskytování VPN v rámci účtů Google One. K odebrání má dojít v horizontu několika měsíců, ale jen u Google One účtů. Zdůrazňujeme to proto, že VPN zůstane jen majitelům Pixel smartphonů.

Právě ti dostali garanci fungování po dobu 5 let, ale i tak dojde na jednu změnu. Aktuálně se nastavuje VPN skrze aplikaci Google One, ale po odebrání budou muset zvolit zabudovanou verzi v systému Android. I díky tomu jim zmizí jedna ikona ze stavového řádku. Google v tuto chvíli neplánuje jakoukoliv náhradu.

AI funkce v Google Fotkách budou zdarma, ale pár omezení zde bude

Zdroje: 9to5google.com, 9to5google.com



Domů Články Google One VPN po čtyřech letech končí [aktualizováno]

Předchozí článek Android 15 Beta nově pro OnePlus, Vivo, Realme a další [aktualizováno] Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama