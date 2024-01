Zdroj: Samsung

Samsung se většinou pochlubil novým procesorem pro top modely ještě na konci roku, tedy pár týdnů před uvedením nové generace série Galaxy S. Minulý rok vynechal a nasadil procesory od Qualcommu. Letos se ale vrací s vlastním procesorem, přičemž představení si nechal na stejný den uvedení Galaxy S24.

Exynos 2400

Samsung uvedl nový procesor v relativní tichosti a nevěnoval mu větší pozornost během představení nových mobilů. Navíc je k dispozici jen u modelu Galaxy S24 a Galaxy S24+. Verze Ultra má v sobě Snapdragon 8 Gen 3 od Qualcommu. Co se ale týče základních specifikací Exynos 2400, nebude se jednat o ořezávátko, jen si budeme muset počkat na první benchmarky pro porovnání s konkurencí.

Exynos 2400 je vybaven deseti jádry. Hlavní jádro je typu Cortex X4 s frekvencí 3,2 GHz. Dál se se nabízí pět jader Cortex A720, přičemž dvě jdou na frekvenci 2,9 GHz a další tři pak na 2,6 GHz. Poslední čtyři jádra mají frekvenci 2 GHz. Oproti Exynosu 2200 se nabízí o 1,7x více výkonu. Vylepšení bylo provedeno i v případě NPU, tedy části pro zpracování úkolů ve spojení s umělou inteligencí. Zde je 14,7x více výkonu. O grafiku se stará Xclipse 940, která je postavena na architektuře AMD RDNA 3.

Došlo k vylepšení i v případě modemu, kde lze dosáhnout i na rychlost 12,1 Gbps. Procesor je postaven na 4nm výrobní technologii. Zatím by se jednalo o celkem běžný top procesor, ale co Samsung zmiňuje jen jednou větou na oficiálních stránkách, je podpora pro satelitní připojení (NTN). Bohužel není v této oblasti nějak podrobný a navíc nové mobily takový typ komunikace nepodporují, ale jsou na to zřejmě připraveny.

Zdroj: fonearena.com



Domů Články Procesor Exynos 2400 představen, má 10 jader

Předchozí článek Google představil Circle to Search, nový způsob hledání Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama