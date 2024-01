Samsung představil novou generaci série Galaxy S24 s AI prvky

Zdroj: Samsung

Rok se s rokem sešel a máme zde další generaci smartphonů od Samsungu v rámci řady Galaxy S. Společnost nijak extrémně nemění nabídku a na trh míří modely Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra. Tentokrát je to více o softwaru, ale jedna vlastnost vyčnívá.

„Řada Galaxy S24 mění způsob, jakým komunikujeme se světem, a otevírá novou dekádu mobilních inovací,“ komentuje TM Roh, prezident a ředitel mobilní divize Samsung Electronics. „Za umělou inteligencí Galaxy AI stojí odkaz našich předchozích inovací a také hluboké porozumění tomu, jak lidé chytré telefony používají. S nadšením sledujeme, jak Galaxy AI pomáhá uživatelům po celém světě v každodenním životě a otevírá jim nové horizonty.“

Galaxy S24, Galaxy S24+ a Galaxy S24 Ultra

Samsung celou událost stylizoval do tématu kolem AI, tedy umělé inteligence, ale ne všechny funkce budou dostupné v každé zemi a ne každá si najde cestu k uživateli. Co je zde ale u těchto novinek podstatnější a co vás nejvíce asi potěší, je samotná softwarová podpora. Po vzoru společností Fairphone a Google i Samsung u novinek nabízí 7 let softwarových aktualizací. V tomto případě ale nehledejte nějaký háček. Samsung doslova uvádí, že mobily dostanou sedm generací aktualizace systému. Nyní mají Android 14, takže se dočkají Androidu 15, 16, 17, 18, 19, 20 a Androidu 21. Současně budou mít po tuto dobu bezpečnostní aktualizace.

Všechny modely mají variabilní obnovovací frekvenci displeje, tedy v rozsahu 1 až 120 Hz, což je rozhodně dobrá zpráva. Fotografické moduly jsou stejné u modelů Galaxy S24 a Galaxy S24+, jen u Galaxy S24 Ultra se nabízí o jeden foťák se zoomem navíc a hlavní snímač má 200 MPx. Galaxy S24 má v základu baterii o kapacitě 4000 mAh, prostřední model pak 4900 mAh a Ultra se pak může pochlubit 5000 mAh. Jen u základního mobilu je nabíjení zajištěno 25W technologií, další dva mají 45W nabíjení.

Z pohledu specifikací tak jde o přirozený vývoj a nejsou zde nějaké zásadní změny. Pokud ale budete chtít procesor Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, tak se budete muset dívat po Galaxy S24 Ultra. Ostatní mají Exynos 2400 for Galaxy, a to na českém trhu. Samsung také ale naskočil na nový trend a zapojil materiál titan, ale i zde je použit jen u Galaxy S24 Ultra. Ostatní modely mají kovový matný rám.

Samsung si ale tentokrát více nechal záležet na softwarových vychytávkách s využitím AI, tedy umělé inteligence. Některé funkce jsou ale omezeny podporovanými jazyky, kde přirozeně chybí čeština, ale jiné jsou dostupné u nás. Výrobce nejvíc zmiňuje:

Live Translate – obousměrný hlasový a textový překladač hovorů v reálném čase

Tlumočník (Interpreter) – osobní (nikoli telefonický) rozhovor lze okamžitě překládat v okně rozděleném na dvě poloviny, takže každý z účastníků vidí na displeji přeložený přepis toho, co ten druhý právě řekl. Funguje i bez datového nebo Wi-Fi připojení

Textový asistent (Chat Assist) – nástroj k úpravě formulací tak, aby odpovídaly původnímu úmyslu

Poznámkový asistent (Note Assist) – umožňuje pomocí umělé inteligence vytvářet jejich shrnutí, formátovat poznámky pomocí přednastavených šablon nebo k nim tvořit titulní strany s náhledem

Asistent přepisu (Transcript Assist) – s umělou inteligencí a s převodem hlasu na text

Circle to Search with Google – na displeji Galaxy S24 lze cokoli zakroužkovat, zvýraznit, připsat poznámku nebo na cokoli kliknout a okamžitě vás odmění užitečné a cílené výsledky vyhledávání

V případě funkcí spojených s focením se nabízí ProVisual Engine, což je sada nástrojů s AI. Nezapomnělo se na vylepšení Nightography, tedy vylepšení focení a natáčení v noci nebo za zhoršených světelných podmínek. Systém také s funkcí Návrhy úprav (Edit Suggestion) navrhnout vylepšení fotek, případně se nabízí Generativní úpravy (Generative Edit). Novinkou je Okamžité zpomalení (Instant Slow-Mo), což je funkce na zpomalení videa, byť takto nebylo natočeno.

Samsung se zaměřil i na recyklaci a recyklované materiály, například i u baterií.

Cena

Přímý prodej bude zahájen již 31. ledna, ale do té doby poběží předobjednávky, v rámci kterých můžete zakoupit vyšší kapacitu úložiště za cenu nižšího (cena v akci uvedena níže v závorce). Samsung také spouští výkup starších modelů, za což můžete získat další slevu.

Galaxy S24 256 GB: 23 499 Kč (21 999 Kč) 128 GB: 21 999 Kč

Galaxy S24+ 512 GB: 30 999 Kč (27 999 Kč) 256 GB: 27 999 Kč

Galaxy S24 Ultra 1 TB: 44 499 Kč (38 499 Kč) 512 GB: 38499 Kč (35 499 Kč) 256 GB: 35 499 Kč



Specifikace Galaxy S24 Ultra

displej: 6,8 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Snapdragon 8 Gen 3

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 200 MPx 12 MPx, 120° 50 MPx, 5x zoom 10 MPx, 3x zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3

rozměry: 162,3 x 79 x 8,6 mm; 232 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Galaxy S24+

displej: 6,7 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Exynos 2400

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 50 MPx 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3

rozměry: 158,5 x 75,9 x 7,7 mm; 196 gramů

baterie: 4900 mAh + 45W USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Galaxy S24

displej: 6,2 palců, Full HD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz

procesor: Exynos 2400

RAM: 8 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 14 + OneUI 6.1

Foťáky: zadní – 50 MPx 12 MPx, 120° 10 MPx, 3x zoom přední – 12 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

stereo

IP68

5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3

rozměry: 149 x 70,6 x 7,6 mm; 167 gramů

baterie: 4000 mAh + 25W USB C, bezdrátové nabíjení

Zdroj: Tisková zpráva



Domů Články Samsung představil novou generaci série Galaxy S24 s AI prvky

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama