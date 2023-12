Pixie zřejmě nahradí Google Asistenta

Zdroj: forbes

Ještě nedávno se firmy předháněly, která má nejlepšího asistenta pro uživatele. Sice některé firmy slibovaly značné rozšíření podporovaných jazyků, nikdy jsme se v našich končinách nedočkali, ani v případě Googlu. Nyní to vypadá, že původní Google Asistent bude mít nástupce nazvaného Pixie.

Pixie

Od prvního většího rozmachu chytrých asistentů se asi ustoupilo a většina trhu se věnuje umělé inteligenci, respektive generativním modelům nebo službám založených na těchto technologiích. Už si můžete popovídat s některými takovými službami, ale zatím zde není plnohodnotný asistent. Google ale plánuje propojení s Bard, ale mezitím se pracuje na Pixie.

Právě novinka Pixie bude zpočátku exkluzivně pro Pixel 9 a Pixel 9 Pro, ale jen po nějakou dobu. Má se dostat i na další zařízení, a to i hodinky. Pixie bude používat nejnovější technologii Gemini a bude mít poměrně pokročilé funkce. Bude moci pracovat s ostatními aplikacemi a zejména s jejich daty, pokud to uživatel dovolí. Bude moci například naplánovat cestu ke koupi produktu, přičemž bude postačovat nasdílení fotografii něčeho, co chcete.

O Pixie není k dispozici mnoho informací, spíše jde jen o náznaky a úniky. Google zatím nic nepotvrdil. Z toho, co nyní víme, se může z Pixie stát skutečný asistent, který tu měl být už dávno. V podstatě každý by mohl mít asistenta na mobilu, který bude přímo spolupracovat s uživatelem.

Bohužel ani nyní nevíme, jestli bude podporovaná čeština, ale je to pravděpodobnější, když Bard ji podporuje a poměrně dobře. Ten je navíc vylepšen o Gemini. Teoreticky se Pixie poprvé ukáže na vývojářské konferenci těsně před létem. Můžeme jen doufat, že se tentokrát služba nesoustředí jen na angličtinu.

Zdroj: 9to5google.com

