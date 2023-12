Druhá vánoční soutěž s O2 – hrajeme o dva vouchery na O2 TV Sport Premium na půl roku v ceně 1 999 Kč

Chcete se dívat na prémiový sportovní obsah na půl roku zcela zdarma? Stačí být mezi dvěma šťastlivci, kteří správně odpoví na soutěžní otázku a získají od O2 tento prémiový voucher.

O2 TV Sport Premium

Od prosince zahajuje O2 TV prodej nejnovějšího tarifu O2 TV Sport Premium. Za 399 měsíčně nabídne na 30 dní to nejlepší, co sportovní kanály přinášejí. „Tarif nabídne vše, co ocení každý sportovní nadšenec. Diváci O2 TV v rámci něj uvidí kompletní českou hokejovou extraligu a FORTUNA:LIGU, dále Premier League, Ligu mistrů UEFA, prestižní zahraničí fotbalové soutěže, NFL, UFC a od ledna také tenisový okruh ATP. Prémiový sportovní obsah pak doplní filmový Canal+ Action, který nadchne všechny milovníky napětí, přestřelek i soubojů,“ popisuje ředitelka digitálních služeb a O2 TV Dana Tomášková.

Vybírat lze ze dvou variant předplaceného tarifu O2 TV Sport Premium – 30denní za 399 Kč nebo rovnou na 3 měsíce za zvýhodněných 1 099 Kč. Postup je velmi jednoduchý, stačí si zaregistrovat telefonní číslo a e-mail, zaplatit on-line a pak už si jen užívat hodiny zábavy, a to včetně prémiových funkcí jako je možnost sledovat obsah až 7 dní zpětně. Díky využití multidimenze, která je součástí stanice O2 TV Sport, je možné sledovat více sportovních přenosů současně.

Tip na dárek

O2 TV spouští od 1. prosince také prodej velmi oblíbených vánočních dárkových poukazů. Na www.o2.cz/darek je možné pořídit za zvýhodněnou cenu pouhých 1 999 Kč přístup k tarifu O2 TV Sport Premium rovnou na 6 měsíců. Potěšit blízké nebo sebe těmi nejlepšími živými přenosy z fotbalu, hokeje, tenisu nebo amerického fotbalu je tak jednodušší než kdy dříve, navíc pořídit dárek, ze kterého bude radost i dlouho po Vánocích, lze snadno z pohodlí domova. A jaké kanály

Soutěžní otázka

O2 TV Sport Premium nabízí veliké množství sportovních kanálů. Kolik jich je celkem ve zmíněném prémiovém balíčku O2 TV Sport Premium dostupných programů?

Pravidla

Pořadatelem soutěže je O2 a Dotekománie.cz.

Soutěž se koná v termínu 10. 12. 2023–17. 12. 2023 (23:59).

Soutěže se mohou zúčastnit všichni občané České republiky.

Soutěže se nemohou zúčastnit redaktoři či spolupracovníci Dotekománie.cz.

Tři výherci budou vylosován ze všech, kteří správně odpověděli na soutěžní otázku.

Každý soutěžící musí vyplnit vložený formulář v této stránce a vyplnit všechna potřebná pole.

Každá osoba se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Duplicitní a podvodné záznamy budou mazány.

Účastník soutěže tímto poskytuje Dotekománii souhlas, aby jeho osobní údaje byly použity pro interní potřeby v souladu s českým právním řádem. Pouze v rámci soutěže a pro kontaktování.

Pakliže výherce neodpoví na e-mail do 48 hodin, bude vylosován náhradník.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit pravidla, termín konání soutěže a ceny. Za výhry nelze obdržet finanční náhradu a nelze je vymáhat právní cestou.

Výherce bude kontaktován ohledně předání výhry společností O2.

Na výhru nevzniká právní nárok.



