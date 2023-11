Nothing Chats bude podporovat iMessage

Zdroj: Nothing

Společnost Nothing se dá stále považovat za nováčky, přičemž i přes malé portfolio produktů má dne již i vlastní subznačku CMF. Firma ale rozhodně nespí a chystá novou komunikační aplikaci nazvanou Nothing Chats. Největší předností bude ale podpora iMessage.

Nothing Chats

Carl Pei oznámil příchod vlastní aplikace Nothing Chats, která má značně napomoci i v marketingu, jelikož bude podporovat iMessage, tedy komunikační platformu Applu. Za celou technologií stojí společnost Sunbird, přičemž bude nutné, aby uživatel měl Apple účet, pod kterým se do aplikace přihlásí.

Sice se může jednat o zbytečnost, aspoň z pohledu uživatelů Android smartphonů, ale nasazení novinky je podstatné, zejména na americkém trhu. Právě v aplikaci iMessage je rozdíl, jestli píšete s někým, kdo má iMessage nebo používá Android. Jde o věčný souboj modrých a zelených bublin. V USA jdou někteří uživatelé tak daleko, že pokud někdo nepoužívá iMessage, může to znamenat konec vztahu nebo dokonce i žádné rande. I proto dle některých průzkumů uživatelé nechtějí Android, aby nebyli stranou vůči komunitě ostatních.

Právě toho se snaží využít Nothing a na smartphony Nothing (2) zamíří aplikace Nothing Chats s touto podporou. Aplikace by měla přijít na trhy v USA, Velké Británii a také v EU. Zatím ale není k dispozici. Kromě podpory iMessage, což asi zjednoduší přechod z iPhonu na mobil od Nothing, tak si aplikace poradí i s RCS, SMS a MMS.

V případě iMessage bude podporovat u skupinové chaty, indikátor psaní, sdílení médií v plné kvalitě a hlasové poznámky. Indikátor přečtení a reakce se plánují na pozdější datum.

Je ale otázka, jestli se investice vyplatí, jelikož Apple může být donucen podporovat RCS. Navíc Apple může zakročit proti takovému využívání jeho platformy. Samotný projekt je velkým riskem pro Nothing, ale je otázkou, jestli na to budou uživatelé a případní zákazníci slyšet.

Zdroj: 9to5google.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama