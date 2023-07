Samsung Galaxy S24 Ultra by mohl obdržet baterie vyráběné novou technologií [aktualizováno]

Galaxy S23 Ultra; zdroj: Dotekománie

Aktualizováno 15. 7.

První informace o nových bateriích u nadcházející série Galaxy S se objevily před pár měsíci. Nyní zde máme doplnění. Dle zdrojů lze očekávat u Galaxy S24 Ultra také značné zrychlení nabíjení. Samsung by mohl nabídnout 65W technologii. Kapacita by měla být 5000 mAh. Zatím se ale ještě neví, jestli těmito novinkami bude vybaven u Galaxy S24+. U základního modelu bude použita běžný technologie baterií, i se nabídne pomalejší nabíjení.

Původní článek 25. 4,

Uvedení špičkového telefon Samsung Galaxy S24 Ultra je ještě daleko, dočkat bychom se ho měli zhruba za deset měsíců, nicméně se již objevují úniky kolem technických specifikací, které s ohledem na třídu, ve které se tento smartphone pohybuje, budou špičkové.

Samsung Galaxy S24 Ultra by mohl získat baterii nové generace

Nejnovější zprávy říkají, že by Galaxy S24 Ultra měl obdržet baterie nové generace. Korejská divize SDI společnosti Samsung má na starost výzkum a vývoj baterií. Podle dostupných informací se výzkumníci snaží přenést technologii skládané baterie, která se používá v odvětví elektromobilů, do mobilních telefonů. V podstatě se ani tak nejedná o změnu chemického složení baterií, ale spíš to, jak jak jsou bateriové články uspořádány za účelem dosažení vyšší hustoty, ušetření místa a tím tak navýšení kapacity.

Například automobilka Audi u elektromobilu Q8 e-tron tuto technologii použila, aby dosáhla vyšší kapacity baterie. Podle zprávy to vypadá, že použitím této technologie by bylo možné u mobilních telefonů dosáhnout navýšení kapacity baterie až o 10 %. Není jasné, zdali tento krok nutně bude v případě Galaxy S24 Ultra znamenat navýšení kapacity, nebo jen zmenšení velikosti baterie, čímž by v těle telefonu vznikl prostor pro další komponenty, nebo by bylo možné vyvinout kompaktnější telefon.

Zdroje: gsmarena.com, phandroid.com

