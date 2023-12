WhatsApp – sdílení zvuku během videohovoru také pro Android

Zdroj: phonearena

Společnost Meta neustále pracuje na vylepšování svých produktů. Nové funkce brzy přibydou i do nesmírně populární aplikace WhatsApp, která do „stáje“ Mety už nějakou dobu také patří.

Betaverze přináší novinku již známou z iOS

Nejnovější betaverze WhatsAppu, kterou mají někteří uživatelé již k dispozici, odhaluje zajímavou novinku pro platformu Android: možnost sdílet zvuk během probíhajícího videohovoru.

Zajímavé je, že stejná funkce se nedávno objevila v betaverzi WhatsApp pro systém iOS. Z toho se tedy dá logicky vyvodit, že tato nová funkcionalita bude k dispozici uživatelům na obou nejpopulárnějších platformách mobilního světa.

S verzí WhatsApp beta 2.23.26.18 pro Android mohou tedy uživatelé poslouchat hudbu a zvukovou stopu z přehrávaných videí společně. Pokud totiž sdílíte svou obrazovku, zvuky přehrávané vaším zařízením budou slyšet také ostatní účastníci probíhajícího videohovoru.

Zatím pouze pro betatesting

V aktuální betaverzi funguje sdílení zvuku během videohovoru stejně jako v betě WhatsApp pro iOS: není možné funkci využívat během audiohovorů, či během videohovorů s deaktivovaným videem. Podle dostupných indicií je to záměr, a takto by tedy měla fungovat i finální verze. Vzhledem k tomu, že vývoj stále probíhá, je velmi obtížné určit, kdy se uživatelé této zajímavé funkce dočkají „naostro“. Podle posledních zpráv to bude pravděpodobně až v průběhu příštího roku.

Před Vánoci tedy tuto novinku nečekejme, alespoň tedy ne ve veřejně dostupné verzi. Chcete-li si tedy sdílení zvuku během videohovorů vyzkoušet, nezbyde než se registrovat do betatestování. Počítejte ovšem s tím, že aplikace nemusí být stabilní, případně některé funkce nebudou fungovat správně.

