Teplo a vlhko? Nebo zima a sucho? Nyní zjistíte snadno [komerční článek]

Spoléhat se na subjektivní pocity se často nevyplácí: přesné údaje a konkrétní čísla řeknou mnohem více! A platí to i o teplotě či vlhkosti vzduchu. Naštěstí se už teď nemusíte spoléhat na nepřesné pocity, ale můžete vše potřebné vědět přesně. Poví vám to teploměr a vlhkoměr Xiaomi Mijia 2, navíc aktuálně za velmi zajímavou cenu (více na konci článku).

Jak vypadá?

Přístroj v jednoduchém, ale elegantním bílém provedení, je vybaven LCD displejem o úhlopříčce 1,5 palce. Tloušťka zařízení vás příjemně překvapí: díky své kompaktnosti se vejde prakticky kamkoliv: rozměry zařízení jsou 43 x 43 x 13 mm, hmotnost pak přibližně 100 gramů.

Co je v něm?

Xiaomi Mijia 2 má v sobě zabudován přesný švýcarský teploměr od renomované společnosti Sensirion. Díky tomu se můžete na uváděné údaje skutečně spolehnout: platí to pochopitelně i o druhém ze zobrazovaných číselných údajů, tedy o aktuální vlhkosti vzduchu. Navíc displej zobrazuje i snadno srozumitelné emotikony, takže jediným pohledem víte, zda je vaše klima příjemné či nikoliv.

Konektivita?

K zobrazení požadovaných údajů není třeba mít na očích samotný přístroj: vše uvidíte pohodlně přímo na displeji vašeho chytrého telefonu. Stačí si nainstalovat aplikaci Mi Home (z Google Play či App Store). Navíc je zařízení snadno propojitelné z dalšími chytrými zařízeními z rodiny Mijia.

A co údaje?

Xiaomi Mijia měří vnitřní teplotu v rozsahu 0 – 60 ° Celsia s přesností 0,1 °. Vlhkost dokáže změřit v rozsahu 0 – 99 % (přesnost 1 %). K bezdrátové komunikaci používá standard Bluetooth 4.2. Knoflíková baterie zajistí precizní fungování po dlouhou dobu.

Ne jeden, ne dva…

…ale rovnou 3 přístroje Xiaomi Mijia 2 nyní dostanete za extra výhodnou cenu!

A to je opravdu „horká" nabídka!

