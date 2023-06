Zdroj: Google

To nej z uplynulého týdne #24 – podcast, nové tarify, Google Bard, WhatsApp a další

Podcast #71 – Jsou Apple brýle revoluce?

Apple minulý týden představil celou plejádu novinek. Samozřejmostí na této vývojářské konferenci jsou nové verze operačních systémů jako třeba watchOS 10 nebo iOS 17. Po krátkém úvodu to ale bude hlavně o nových Apple brýlích – Apple Vision Pro. Probereme si nejen co nás zaujalo, ale také jejich možná další vývoj do budoucna a zda mají šanci na úspěch. [pokračování článku]

Pebble Crest a Frost Pro aneb další kopie Apple Watch

Firma Pebble patřila mezi průkopníky v segmentu s nositelnou elektronikou, ale jen do té doby, než v roce 2016 došlo k odprodeji ze strany amerického Fitbitu a samotná značka musela začít nanovo. Dnes vychází dvojice nových zařízení, které opět viditelně kopírují vzhled populárních Apple Watch. Model Crest se podobá Watch Ultra a druhý zástupce Frost Pro nemá daleko od Watch 8. [pokračování článku]

Instagram by mohl brzy spustit svého chatbota založeného na AI

Umělá inteligence je téměř všude. Letošní rok se stal průlomovým v oblasti zapojení umělé inteligence v našich životech. Umělá inteligence se tak stává součástí mnoha služeb a aplikací. Další platformou, která by mohla začít v brzké době využívat umělou inteligenci je sociální síť Instagram. [pokračování článku]

Infinix Note 30 VIP není tuctová novinka střední třídy

Inifinix se začíná tlačit mezi výrobce na globálním trhu a zatím spíše představuje mobily s nižší cenou, ale vždy se snaží nabídnout něco navíc. Tentokrát zde máme novinku Infinix Note 30 VIP, která rozšiřuje již představenou sérii. [pokračování článku]

Youtube snižuje podmínky pro monetizaci videí

Youtube si prošel mnoha změnami a některá pravidla komunity jsou velmi přísná. Dnes jednoduše již není možné vypustit jakékoliv video. I dříve nahraný obsah nemusí splňovat dnešní podmínky a může být odstraněn. Současně si Youtube stanovoval podmínky pro tvůrce, aby si mohli nechat monetizovat obsah, tedy vydělávat na reklamě, předplatitelích a podobně. Youtube nyní mění podmínky a značně je snižuje. [pokračování článku]

Oficiálně: Google podporuje 5G v Česku u svých Pixelů, ale ne u všech

Již v dubnu jsme vás informovali o chystané podpoře 5G u Pixelů od Googlu. Zatím se podpora testovala v rámci beta verzí a dnes zde máme červnovou aktualizaci systémů, která přináší podporu pro 5G. Kromě toho na oficiálních stránkách Googlu, kde je zobrazena podpora 5G, tak je nově i Česká republika. V seznamu jsou všichni tři velcí operátoři. Bohužel nejsou podporované všechny modely s 5G. [pokračování článku]

Vodafone vylepšuje limitovanou edici tarifu za 327 Kč

V květnu mobilní operátor Vodafone uvedl limitovanou nabídku tarifu, který nabízí neomezené volání, neomezené SMS zprávy a 1,5 GB dat v rámci FUP. Cena je nastavena na 327 Kč. Nyní ale dochází ke změně. [pokračování článku]

Spuštění Google Bard v EU odloženo na neurčito

Mnoho velkých společností investuje nemalé finanční prostředky do služeb využívajících umělou inteligenci. Menší revoluci způsobila firma OpenAI, která provozuje ChatGPT. Na to reagovaly velké společnosti a snaží se nabídnout svou vlastní verzi. Mnohé konkurenční produkty jsou zatím ve vývoji a budeme si na ně muset počkat. V případě Google Bard jsme se mohli těšit, ale spuštění v EU je odloženo. [pokračování článku]

Immersive View od Googlu je už i v Česku, ale jen na jednom místě

Google dnes oznámil rozšíření funkce Immersive View, tedy velmi realistického pohledu v Google Mapách. Konkrétně byla služba plně rozšířena do měst jako Amsterdam, Dublin, Florencie a Benátky. I na Prahu došlo, ale v rámci tohoto projektu je k dispozici Immersive View jen pro Pražský hrad. Zřejmě jde o první ochutnávku a možná se brzy dočkáme plnohodnotného pokrytí. Jak je vidět níže, stačí v Mapách vyhledat Pražský hrad a následně kliknout na Immersive View. Následně si toto místo můžete prohlédnout i za různého počasí. [pokračování článku]

Vodafone přidává dva plusové neomezené tarify

Dnes zde máme dva nové tarify od Vodafonu, o kterých by se dalo říci, že tak trochu reagují na nedávné představení novinek od O2, kde operátor hlavně cílí na bonusovou neomezenou službu. Vodafone více méně doplňuje svou nabídku a přidává funkci navíc. [pokračování článku]

Redmi 12 je levná novinka s odolností vůči vodě

Po uvedení modelu Redmi 12C zde máme konečně Redmi 12, tedy aspoň částečně, jelikož jej výrobce představil zatím v jedné asijské zemi. Dá se ale očekávat, že se co nevidět dostane do Česka, jen zatím nevíme kdy. [pokračování článku]

Google Mapy zjednoduší plánování výletů

Do Česka se pomalinku dostává funkce Immersive View, ale mezitím se můžete těšit na zajímavé vylepšení stávající funkce, která dostane lepší využití. Konkrétně se jedná o funkci nedávno navštívených míst. [pokračování článku]

Instagram přidává hudbu do Poznámek

Instagram sem tam hledá nové možnosti sdílení obsahu. Kromě fotografií a videí lze sdílet nějakou dobu i Poznámky v rámci sekce soukromých zpráv. Evidentně nestačí tento způsob a přidává se jedno rozšíření. [pokračování článku]

WhatsApp beta pro Windows přináší sdílení obrazovky při hovorech

Populární aplikaci pro online komunikaci, WhatsApp, můžete používat nejen na telefonech, ale také na počítačích a noteboocích. Nejnovější aktualizace beta WhatsApp pro Windows přichází s jednou užitečnou novinkou. [pokračování článku]

Google Domains končí, 10 milionů adres má nového správce

Google je jednoznačně největším hráčem na internetu, tedy co se týče služeb pro koncové uživatele. V roce 2015 vstoupil i do nového sektoru, konkrétně začal nabízet registraci domén, což se dalo považovat za relativně vhodný krok, když jeho služby mohou hostovat webové stránky. Takto nabídl jednodušší cestu pro tvůrce, ale také nabídl další službu. Nyní ale Google Domains končí. [pokračování článku]

