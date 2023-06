Spuštění Google Bard v EU odloženo na neurčito

Zdroj: Google

Mnoho velkých společností investuje nemalé finanční prostředky do služeb využívajících umělou inteligenci. Menší revoluci způsobila firma OpenAI, která provozuje ChatGPT. Na to reagovaly velké společnosti a snaží se nabídnout svou vlastní verzi. Mnohé konkurenční produkty jsou zatím ve vývoji a budeme si na ně muset počkat. V případě Google Bard jsme se mohli těšit, ale spuštění v EU je odloženo.

Bard a EU

Google představil svou službu Bard, která má konkurovat ChatGPT. Stalo se tak na letošní vývojářské konferenci Google I/O. Dokonce jsme se dočkali příslibu spuštění služby v anglickém jazyce ve 140 zemích světa. Jak to ale bývá u Googlu zvykem, nebyl moc konkrétní, co se týče jednotlivých zemí. Dokonce jsme se dozvěděli, že Google Bard dostane i podporu češtiny, a to ještě v tomto roce.

Sice došlo na velké oznámení, ale i do dnešního dne Google Bard má uvedeno na svých stránkách „Bard isn’t currently supported in your country. Stay tuned!“, tedy že služba není dostupná (v Česku). Předpokládali jsme, že průtahy ve spuštění jsou způsobeny nutností upravit podmínky používání a případně vyladit nastavení právě pro evropský trhy, respektive pro země v EU. To se nyní potvrzuje.

Google sám uvádí, že musí jednat s regulátory, zákonodárci a dalšími subjekty, aby Google Bard neporušoval například GDPR. Jde tedy zejména o ochranu osobních dat a s jejich nakládáním. Například irské úřady vyžadují dokumentaci a další materiály, než bude moci služba fungovat bez hrozby jakéhokoliv postihu.

Společnost tedy musela odložit spuštění na neurčito, tedy do doby, dokud se nevyřeší všechny případné nejen právní komplikace. Je možné, že se vše podaří dořešit v dohledné době, ale také je zde možnost, že se letos nedočkáme. Pokud si tedy chcete vyzkoušet Google Bard, asi budete muset sáhnout například po VPN.

