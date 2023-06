O2 představuje nové tarify NEO+ a službu Data naplno

Když se řekne, že mobilní operátor představuje nové tarify, mnozí si představí nižší cenu nebo více služeb při zachování cen. Bohužel ne vždy to platí a dnešek patří právě mezi takové. O2 sice představuje nové tarify Neo+, ale více méně jde o zdražení.

„Ze statistik vidíme, že si naši zákazníci zvykli datovat naplno kdykoliv a kdekoliv. Prudce narůstá meziroční spotřeba dat v mobilní síti, která se rok od roku zdvojnásobuje. Zároveň vidíme vyšší datovou spotřebu v době dovolených, kdy zákazníci nejsou v dosahu své domácí nebo pracovní Wi-Fi,“ říká Silvia Cieslarová ředitelka segmentu mobilních služeb společnosti O2 a dodává: „Tím, co naši zákazníci chtějí, jsou neomezená mobilní data, kdykoliv to potřebují. Potvrdil nám to i nezávislý výzkum společnosti Kantar. Rozhodli jsme se proto přidat do všech našich tarifů Data naplno.“