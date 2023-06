Instagram by mohl brzy spustit svého chatbota založeného na AI

Zdroj: Dotekomanie.cz

Umělá inteligence je téměř všude. Letošní rok se stal průlomovým v oblasti zapojení umělé inteligence v našich životech. Umělá inteligence se tak stává součástí mnoha služeb a aplikací. Další platformou, která by mohla začít v brzké době využívat umělou inteligenci je sociální síť Instagram.

AI míří do aplikace Instagram

Podle známého reverzního inženýra Alessandra Paluzziho plánuje Instagram v budoucnu integrovat do své sociální platformy chatbota. Ten by mohl podle dostupných informací a zveřejněných screenshotů odpovídat na pokládané otázky, mohl by také pomáhat s psaním zpráv. Chatbot by mohl být rovněž součástí konverzací s ostatními uživateli.

V tuto chvíli se zatím jedná o informací ve velmi ranné fázi a nejsou prozatím k dispozici bližší informace a detaily a zatím ani není jasné, kdy bych Instagram s touto novou funkcí měl přijít. Mark Zuckerberg letos v únoru uvedl, že Meta disponuje týmem, který pracuje na implementaci umělé inteligence do aplikací Instagram, Messenger a WhatsApp. Budeme si tedy muset ještě chvílí na další podrobnosti počkat.

