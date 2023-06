Podcast #71 – Jsou Apple brýle revoluce?

Zdroj: Apple

Apple minulý týden představil celou plejádu novinek. Samozřejmostí na této vývojářské konferenci jsou nové verze operačních systémů jako třeba watchOS 10 nebo iOS 17. Po krátkém úvodu to ale bude hlavně o nových Apple brýlích – Apple Vision Pro. Probereme si nejen co nás zaujalo, ale také jejich možná další vývoj do budoucna a zda mají šanci na úspěch.

Pod Zlatou Lampou – 71. díl

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička a Michal Král.

 

