Evropská unie zvažuje úplně odstřihnout čínský Huawei coby dodavatele pro 5G sítě

Čínská společnost Huawei není pouze výrobcem chytrých telefonů a hodinek. Je také dodavatelem IT infrastruktury pro různé telekomunikační společnosti. To je ale trnem v oku mnoha zemí světa, které v této oblasti vidí potenciální rizika spojená s bezpečností.

Huawei si možná s 5G sítěmi v EU neškrtne

V roce 2020 Evropská unie vydala doporučení pro členské státy, aby buď zcela vyloučily, nebo alespoň omezily zapojení společnosti Huawei v budování klíčových částí telekomunikačních sítí. Na EU dokonce tlačily samotné USA, které chtěly, aby Huawei, coby dodavatel dostal úplný zákaz. Jak uvedl evropský komisař Thierry Breton, pouhá třetina evropských zemí uposlechla a Huawei z kritických oblastí telekomunikační infrastruktury vyloučila.

Nyní chce EU to, co se před třemi lety nepodařilo, napravit. Zvažuje vydání úplného zákazu pro společnosti, které představují bezpečnostní riziko, aby se podílely na zakázkách pro klíčovou telekomunikační infrastrukturu. Mezi zeměmi, které chtějí toto nařízení podpořit patří například i Německo. To chce zakázat dodávky komponent od společností Huawei a ZTE.

Jedná se o klíčový krok, kterým EU vstupuje do boje mezi Čínou a USA o dominantní postavení na světovém trhu v oblasti 5G sítí. USA dlouhodobě poukazují na to, že Čína, respektive Huawei, představuje bezpečnostní riziko spojené s úzkými vazbami na čínskou vládu, a vyzývá ostatní země, aby společnosti Huawei odepřely možnost podílet se na budování 5G sítí. Čína toto tvrzení tvrdě odmítá s odkazem na to, že se USA pouze snaží těmito kroky oslabovat hospodářský růst země.

Je otázkou, zdali se EU podaří spojit členské státy a zaujmout jednotný postoj, nebo bude i nadále panovat postoj odlišný a různorodý. Kroky EU budou pravděpodobně bedlivě sledovat i další země po celém světě, jelikož se jedná o poměrně ožehavou záležitost s politickým podtextem. Huawei dostal pro 5G sítě stopku například již v USA, Austrálii nebo Japonsku.

