Apple koupil Mira, startup s lehkým hardwarem pro AR

Jestli někdo rád nakupuje zajímavé startupy s obrovským potenciálem, je to Apple. Ten neveřejně koupil startup Mira specializující se na vývoj headsetů s rozšířenou realitou (AR). S touto informací přišel server The Verge.

Mira není na trhu úplná novinka, v provozuje už od roku 2016 a zakladatelem je Ben Taft. Nakousl jsem, že Mira se zabývá výrobou AR headsetů pro různé zákazníky. Zajímavé je, že v portfoliu má Universal Studios, které je využívají ve svých atrakcích v tematických parcích Nintendo World. Ještě před samotným převzetím investoři, mezi které patří Blue Bear Capital, Happiness Ventures a Sequoia, do startupu investovali celkem 17 mil. dolarů.

Investoři sázeli vyloženě na potenciál heads-up displejů a softwaru pro vytváření aplikací, her a zážitků v oblasti AR. Původně Mira prezentoval své zařízení jako lehkého průvodce světem rozšířené reality zaměřený hlavně na spotřebitele. Ovšem později se startup začal zaměřovat na průmyslové nasazení, které má větší potenciál zisku.

V minulosti prý měl startup několik vojenských smluv, včetně dohod s americkým letectvem a námořnictvem. Je otázkou, zda budou tyto kontrakty pokračovat i po převzetí Applem. Ale je zajímavé sledovat, jakými kroky se Apple chce vydat a jak moc o AR/VR know-how stojí. Tato akvizice musela být dlouho připravovaným krokem, jelikož k odprodeji došlo krátce po představení headsetu Vision Pro. Uvidíme, jakým stylem Mira bude zapadat do AR/VR plánů Applu. Poslední zajímavost, Jony Ive byl v jednu dobu poradcem startupu Mira.

