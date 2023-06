Google rozšiřuje funkce v rámci Gmailu a Kalendáře

Zdroj: Google

Google se poměrně hodně zaměřuje na funkce pro podnikatele, přičemž nedávno uvedl základní byznys účty, v rámci kterých sice uživatel nedostane e-mailovou adresu, ale dostane funkce navíc. Nyní zde máme další podobnou novinku, ale nemusíte za ni platit, ani si pořizovat jiný účet. Plus přidává poměrně zajímavé možnosti pro podnikatele.

Vylepšení nejen pro začínající podnikatele

První novinka se týká Google Kalendáře. Již dříve společnost nabízela funkci schůzek, ale nedávno jsme se dočkali značného přepracování, zejména po grafická stránce, což funkci velmi napomohlo ve využitelnosti. Nyní se tato funkce dostává ke každému uživateli, přičemž vám stačí běžný uživatelský účet. Můžete si tak vytvořit poměrně jednoduchý rezervační systém, který se vám bude propisovat přímo do Kalendáře.

Pakliže si platíte Google One v nejvyšší verzi, tedy Premium, dostáváte nově další funkce, jako je například hromadné rozesílání e-mailů, posílání automatických e-mailů, neomezený počet rezervačních stránek, kontrola dostupnosti ve více kalendářích atd. Aby toho nebylo málo, tak rezervační systém také podporuje placené schůzky, přičemž je zde nutné mít účet u platební služby Stripe. Tato funkce k dispozici pro účty typu Workspace Individual, Business Standard, Business Plus, Enterprise Starter, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus a Nonprofits (neziskovky). Tato služba se ale začne rozšiřovat až v následujících měsících.

Nově také bude možné poslat svou dostupnost skrze e-mail, takže druhá strana si bude moci například vybrat z několika týdnů, a to prostřednictvím poměrně jednoduchého nástroje. Výhodou je automatické propsání do Kalendáře. Google přidává také podporu Google Tabulek do e-mailu. V takovém souboru můžete mít například kontaktní údaje. Při připojení do e-mailu, tak můžete čerpat všechny informace z něj a zjednodušit si tak hromadné posílání.

Poslední vylepšení se týká nástroje na vytvoření hromadných e-mailů, respektive samotného vzhledu. Editor se dočkal rozšíření, která umožňují lepší manipulaci s jednotlivými prvky, přičemž je možné více manipulovat s šablonami. Tato novinka je dostupná ale jen placené účty.

