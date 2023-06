Zdroj: Dotekomanie.cz

Společnosti dělají poměrně důležité změny u správců hesel, přičemž i zavádí novinku v podobě passkey. Jde o systém, kdy uživatel nepotřebuje heslo. Je ale jasné, že kompletně nenahradí současný model uživatelského jména a hesla, minimálně ne v dohledné době. I proto pokračují ve vylepšování správců hesel. Google si nyní pohrává s několika novinkami.

Správce hesel i jako aplikace?

Google zakomponoval službu správce hesel do operačních systémů i aplikací. Například se nachází v Chromu, ale jak ukazují zdrojové kódy, komentáře v kódu a testovací verze, chystají se dvě podstatné novinky. Tou první je vytvoření PWA, tedy progresivní webové aplikace. Ve své podstatě se stále bude jednat o webovou stránku, tedy bude využívat HTML, CSS a JavaScript, ale bude působit jako samostatná aplikace. I po jejím spuštění bude vypadat jako běžná aplikace, byť bude stále poháněna jako webová stránka.

Tato novinka by neměla být jen pro mobilní telefony, bude i pro počítače, přičemž dnes je již jedno, jaký máte operační systém. S tím jsou spojeny asi i další úpravy a novinky. Jedna z nich se dotkne možnosti sdílení hesla, případně uživatelského jména a hesla. V testovací verzi je již k dispozici tlačítko pro sdílení u konkrétního záznamu, ale zatím nic nedělá.

Je to tak trochu vtipné, když jiné společnosti bojují proti sdílení uživatelského jména a hesla, například Netflix. Zatím ale nevíme, co vlastně bude sdíleno, v jakém formátu a jaké bude hlavní zacílení. Vzhledem k tomu, že chystané funkce jsou více méně zatím jen v Chromiu, tak může trvat i několik měsíců, než se dostanou do stabilní verze.

Zdroj: androidpolice.com

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.



Domů Články Google chystá změny ve správci hesel

reklama reklama