Dojmy z Xiaomi 13 Ultra + jak fotí?

Dostali jsme možnost na chvilku otestovat nové Xiaomi 13 Ultra, tedy zřejmě úplně to nejlepší letošní Xiaomi. K nám do Česka se však nejspíš zatím oficiálně nedostane, na globálním trhu ale dostupné bude a můžete si pro něj dojet třeba do Německa. My jsme měli tento vrcholový fotomobil zapůjčen na jeden den a jednu noc. Z tohoto krátkého času jsme se snažili dostat maximum, ale na recenzi to samozřejmě není. Proto vám přinášíme alespoň naše první dojmy a spoustu fotek, jak tato novinka fotí.

Pocity z konstrukce

Xiaomi 13 Ultra staví na nedávno testovaném Xiaomi 13 Pro a s ním také tak trochu sdílí rozměry. Ty jsou krom tloušťky téměř stejné a displej má pak úplně stejnou úhlopříčku. Pocitově to jsou ale zcela odlišné telefony. Zatímco Pro model sázel na lesklou keramiku a masivní hranatý fotomodul, zde máme u Ultra modelu záda z veganské kůže. Ty jsou příjemnější na úchop a jsou také praktičtější, nechytají otisky prstů a nekloužou.

Zadní strana je celkově velmi šikovně vymyšlená. Aby nebyl obrovský kulatý modul fotoaparátů tak vystouplý, celý zadní kryt z kůže se v horní půlce kolem něj mírně zvedá. Těžko se to popisuje, přiložené snímky ale určitě napoví více.

Jistou zajímavostí jsou také samotné boky. Zde mi přijde, že se výrobce nemohl rozhodnout, jestli budou hranaté, nebo zaoblené, a tak nakonec udělal obojí. Boky jsou totiž částečně ploché, přičemž v určitý moment plynule zaobleně přechází v zadní panel. Do ruky tak telefon padne celkem dobře, ačkoliv je to zkrátka velký a těžký telefon (váha 229 gramů).

Na zkoušku jsme měli Xiaomi 13 Ultra v zelené olivové barvě, která se mi osobně tolik nelíbila. Případný zájemce ale samozřejmě může sáhnout i po konzervativnější černé verzi. Trošičku laciný je pak na obou zlatý rámeček kolem objektivu, ten by tam za mě vůbec nemusel být, naštěstí není tak výrazný.

Z krátkého testování pochvalu zaslouží určitě displej, viditelnost na slunci je výborná. Čtečka otisků prstů je optická a fungovala bez problémů. Uvnitř tepe ten nejlepší Snapdragon 8 Gen 2, rychlost systému a optimalizace mi přišla skvělá.

Xiaomi 13 Ultra má mít konečně také rychlé USB-C standardu USB 3.2, což oceníte při kopírování fotek do počítače (Xiaomi 13 Pro má jen staré pomalé USB-C USB 2.0). Bohužel nevím, z jakého důvodu, ale kopírování fotek do mého počítače přes USB 3 kabel a konektor připomínalo spíš rychlost USB 2.

Ohledně systému je vše při starém – stále je zde předinstalovano spoustu aplikacích třetích stran, jako TikTok, Booking, Linkedin, WPS Office, Spotify a Facebook. Přál bych si, aby výrobce aspoň u top modelů systém trochu pročistil.

Specifikace Xiaomi 13 Ultra

displej: 6,73 palců, 3200 x 1440 pixelů (Quad HD+), AMOLED, HDR10+, 1-120Hz, až 2600 nitů, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Coringin Gorilla Glass Victus

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 12/16 GB LPPDDR5x

úložiště: 256/512 GB nebo 1 TB UFS 4.0

Dual SIM (nano + nano)

Android 13 + MIUI 14

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.9 nebo 4.0, OIS (ekv. 23mm) 50 MPx, 120° + 5cm makro(ekv. 12mm) 50 MPx, OIS, f/1.8 (ekv. 75mm) 50 MPx, OIS, f/3.0 (ekv. 120mm) přední – 32 MPx

čtečka otisků prstů v displeji, infra

USB Type-C audio, Hi-Res audio, stereo, Dolby Atmos+

IP68

5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.3, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

rozměry: 163,18 x 74,64 x 9,06 mm; 227 gramů

baterie: 5000 mAh + 90W USB C, 50W bezdrátově

Fotoaparát

Foťák je tady to hlavní a zde z krátkého testování mám pár poznatků. Moc mi chybí tlačítko pro focení na boku, jako to má třeba Xperia 1. Tady by opravdu dávalo smysl. Zadní modul je vskutku obrovský a ultra širokoúhlý snímač je umístěn vlevo dole (pohled při focení), což znamená, že občas jsem měl na snímku omylem vidět prsty. Je třeba si na to dávat pozor.

Pozitivní novinkou je proměnlivá clona u hlavního snímače. Zatímco kdysi třeba u Galaxy S9 to nedávalo žádný smysl (proto to Samsung po dvou generacích odstranil), zde je situace jiná. Za tu dobu se totiž senzory a optika v mobilech neskutečně zvětšila a dnes možnost zvolit vyšší clonové číslo velmi vítám. Při focení z blízka totiž kolikrát nabízí základní clona f/1.9 až příliš malou hloubku ostrosti.

To vám sice občas dodá krásné přirozeně rozmazané pozadí, ne vždy to ale chcete. Třeba při focení dokumentu už bylo znát, že okraje nebyly tak ostré. Tady u Xiaomi 13 Ultra můžete přepnout na clonu f/4.0 a rázem je celý snímek ostřejší. Hodí se to ale i na slunci, kdy můžete přiclonit. Ukázku změny clony můžete vidět výše.

Aplikace fotoaparátu je oproti Xiaomi 13 Pro mírně inovovaná (je možné, že aktualizací se dostane i tento model). Hlavní změna je především možnost provést gesto tažením dolu (při úchopu na výšku) a otevře se vám pěkné dlaždicové menu s rychlým nastavením různých funkcí (viz snímek výše).

Myslel jsem si, že 3,2násobný teleobjektiv zde bude stejný jako v Xiaomi 13 Pro. Nicméně tomu tak není, je překvapivě o něco horší – chybí mu možnost ostřit již od 10 centimetrů (čočka není pohyblivá). To byla přitom moje oblíbená funkce na Pro modelu.

Novinkou je pak možnost fotit do formátu Ultra RAW. To je jen název pro 14bitový RAW formát od Xiaomi. Nicméně ani v Ultra RAW ani v klasickém RAW vám výrobce neumožní fotit v tomto formátu do plného rozlišení 50 MPx, což je velká škoda. Ze všech snímačů tak dostanete jen 12,5 MPx RAW. Do 50 MPx fotit můžete, ale jen v JPEG formátu. Nicméně formát Ultra RAW je skvělý a rozhodně se ho vyplatí používat ve srovnání s klasickým RAW, telefon do něj totiž vkládá trochu svého processingu a fotky tak mají třeba už trochu potlačený šum. A Lightroom s ním umí pracovat.

Celkově telefon fotí výborně a za těch pár hodin jsme nafotili opravdu velké množství fotek a všechny patří opravdu mezi to nejlepší na trhu. Líbí se mi moc i konzistentní barvy mezi všema snímači.

Video můžete nahrávat i v HDR, či dokonce v Dolby Vision, v tomto režimu ale bohužel musíte natáčet jen hlavním snímačem (moc nechápu proč). Kvalita nahraného videa i bez HDR je ale výborná (zkoušel jsem 4K 30 fps) a pochválit musím i stabilizaci a také plynulý zoom a přepínání mezi snímači.

Den

Série níže je focena z jednoho místa postupně s využitím všech snímačů – ultra širokoúhlý (0,5x), hlavní (1x), hlavní (2x), teleobjektiv (3,2x), teleobjektiv (5x) a pak digitální přiblížení 10x, 30x, 60x, 100x a nakonec největší 120x. Desetinásobné, ba dokonce i 30násobné přiblížení vypadá stále velmi použitelně, pak už je to ale spíš pro demonstraci.

Dále už jsem fotil vždy jen jeden snímek každým senzorem s jeho výchozím přiblížením – ultra širokoúhlý (0,5x), hlavní (1x), teleobjektiv (3,2x) a druhý teleobjektiv (5x). Všechny snímky foceny na barevný profil Leica Vibrant (druhý režim Leica Authentic nepoužívá tolik HDR a přidává úmyslně vinětaci, plus má samozřejmě mírně tlumenější barvy, viz na srovnání výše).

Noc

Video 4K 30 fps

Shrnutí

Za mě je velká škoda, že se u nás Xiaomi 13 Ultra neobjeví. Jedná se o jeden z nejlepších, ne-li ten nejlepší fotomobil dneška. Přímé porovnání s Galaxy S23 Ultra jsme nestihli, ten má totiž 10násobný optický zoom, který bych rád viděl i u Xiaomi 13 Ultra, ale tak třeba příští rok. Spolupráce s Leicou je rozhodně prospěšná (doporučuji starší článek, kde jsme se zaměřili, v čem spočívá). Jediné, co mě trochu na Ultra modelu mrzí, je jiný a horší 3,2násobný teleobjektiv než u Xiaomi 13 Pro – nedokáže totiž bohužel ostřit už od 10 cm.

