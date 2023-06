Noční fototest Xiaomi 13 Ultra a Xperia 1 V

Xiaomi 13 Ultra vs Xperia 1 V; zdroj: Dotekománie

V redakci se nám sešli na malou chvilku dva vrcholové fotomobily a to Xiaomi 13 Ultra a Xperia 1 V. První se bohužel v Česku oficiálně zatím prodávat nebude, druhý se u nás zatím ještě neprodává, nicméně na začátku července na pulty obchodů dorazí. Jaký z těchto telefonů fotí lépe v noci? To je dnes jedna z nejtěžších disciplín fotomobilů.

Xiaomi 13 Ultra vs Xperia 1 V – noc

Hlavní snímač

Všechny fotky jsou foceny z ruky a na automatický režim. Oba telefony v případě noci aktivovaly a používaly noční režim. Na Xiaomi 13 byl použit režim Leica Vibrant.

Xiaomi 13 Ultra (vlevo) vs Xperia 1 V (vpravo)

Jak můžeme vidět, obecně jsou fotky z Xperie o něco tmavší, což nemusí být vždy na škodu. Detailů má na fotkách ale Xiaomi rozhodně více, třeba hned na druhém snímku je fotka Xperia taková rozpitá. Na šestém snímku je pak také patrné, že Xiaomi zvládá HDR v noci o něco lépe. Poslední dva snímky byly foceny téměř ve tmě. Zde na první pohled je fotka Xperie 1 V o něco světlejší, ale opět při bližším zkoumání jí chybí detaily.

Ultra širokoúhlý snímač

Zatímco u hlavního snímače by se daly výsledky považovat za podobné, v případě ultra širokoúhlého snímače tomu už tak rozhodně není. Xperie zde jednoznačně podává horší výsledky a skoro mi připadá, jako bych porovnával top model se střední třídou. Xiaomi 13 Ultra zde jednoznačně vítězí, fotky jsou ostré s dostatkem detailů, s méně šumem, a navíc nabízí ještě více širokoúhlý snímač.

Teleobjektiv 3násobné přiblížení

U teleobjektivu Sony vsadilo na objektiv s variabilním posuvným zoomem s přiblížením od 3,5 do 5,2 a vše mezi tím. Pro účely srovnání jsme tedy porovnali tento teleobjektiv v přiblížení 3,5, zatímco Xiaomi 13 Ultra má dedikovaný teleobjektiv s 3,2násobným přiblížením. A jak se ukazuje, je to lepší volba. Upozorňuji, že snímač Xperie byl perfektně čistý, ačkoliv to může působit, jako by nebyl. Rozdíl je opět celkem znatelný a opět ve prospěch Xiaomi.

Teleobjektiv 5násobné přiblížení

A podobná situace je také u druhého teleobjektivu Xiaomi 13 Ultra. Ten také poráží posuvný zoom Xperie 1 V.

RAW

A jelikož to není jen o JPEG formátu na automatiku, tak jsem zachytil i fotečku do RAW a následně ji upravil v Lightroom, kde jsem především na obou fotkách odstranil šum (pomocí AI) a následně upravil i vyvážení barev, aby bylo co nejpodobnější. Navzdory tomu u mě stále mírně vyhrává Xiaomi, které má fotku ostřejší s více detaily.

