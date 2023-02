Jaká je spolupráce Xiaomi s Leicou?

Xiaomi 13 Pro; zdroj: Dotekománie

Xiaomi vloni naplno zahájilo spolupráci se známým německým výrobcem fotoaparátů a optiky Leica. V čem ale vlastně tato spolupráce spočívá? Na čem všem se Leica při vývoji fotoaparátu v nových telefonech Xiaomi 13 (a nejen těch) podílí? Vyrazili jsme do německa do města Wetzlar, tedy přímo do sídla firmy Leica to zjistit.

Partnerství Xiaomi a Leica

Xiaomi spolupráci začalo už koncem roku 2021. Vše započalo důkladnou hardwarovou analýzou modelem Xiaomi Mi 11 Ultra, aby inženýři firmy Leica zjistili, co je dobré a co by naopak chtělo vylepšit. Na základě toho pak pokračoval už společný vývoj dalších modelů už s označením Leica na zádech telefonů.

Není to tak jen ledajaká nálepka německého výrobce. Leica se přímo podílí na vývoji optiky, hardwaru a samozřejmě i softwaru. Přímo 17 lidí z Leicy je vyhrazeno na tuto spolupráci, přičemž 95 procent z nich jsou inženýři.

Spolupráce je teritoriálně exkluzivní, minimálně v Evropě. To znamená, že na našem trhu na jiný telefon s označením Leica nenajdete. Na jiných trzích to ale může být jinak, například v Japonsku totiž existuje Leica Phone, který se tam vyrábí ve spolupráci se Sharpem. To je ale zase jiný příběh.

Zpátky k Xiaomi. Nynější výsledek spolupráce na modelech Xiaomi 13 a Xiaomi 13 Pro by se dal podle slov výrobce rozdělit do tří kategorií. První je profesionální optická část. Zajímavostí je například pohyblivá čočka u teleobjektivu, který díky tomu může ostřit už od 10 centrimetrů.

Druhým pilířem je precizní kalibrace barev. Kromě optiky tak v nových modelech nalezneme Leica Iconic Image Look neboli ikonický obrazový styl Leicy. Ten je charakteristický věrným podáním s realistickými barvy, autenticita je zde klíč. Už při prvním spuštění fotoaparátu si vybíráte ze dvou režimů právě od Leicy – Authentic a Vibrant. Zatímco první vám zajistí velmi realistické podání, jak jeho název napovídá, druhý má pak živější barvy.

Osobně jsem na Xiaomi 13 už oba režimy vyzkoušel, a první autentický má na můj vkus až příliš tmavé stíny. Krom toho to podle našich zkušeností vypadá, že nepoužívá HDR. Třeba při focení proti slunci nejsou výsledky z něj zrovna ideální, ale autentické rozhodně jsou. Porovnání můžete vidět na ukázkovém snímku výše přímo ze systému a nebo také níže na našich fotkách.

Třetí pilíř je pak tzv. Leica Experience. Mezi to patří například dodatečné filtry Leica. Díky nim tak můžete fotit například černobíle přesně jako fotoaparáty Leica. Mimo to můžete na fotky dát třeba takovýto pěkný watermark jako můžete vidět níže na dvou snímcích z Frakfurtstkého letiště. Specialitou jsou pak také ještě čtyři portrétní režimy, které emulují ohnisko 35, 50, 75 a 90 mm.

Leica nám také ve Wetzleru sdělila, proč je pro ni výhodné spolupráce nejen se Xiaomi. První je fakt, že díky tomu se jméno Leica bude dále šířit i mezi běžnými uživateli mobilních telefonů a také mezi mladými. Druhým důvodem je fakt, že Leica díky tomu vidí, co je nového ve světě telefonů a jejich fotoaparátů. Nakonec je to samozřejmě business a získá tím také nějaké finanční prostředky.

Nakonec nesmím opomenout pár slov o firmě Leica. Jak už bylo řečeno, ta pochází z města Wetzlar. Právě zde byl touto firmou vyroben první přenosný analogový fotoaparát na film. Nebyl to ale okamžitý úspěch. Oskar Barnack, který za tímto počinem stál, musel nejprve přesvědčit vedení, že o takový přenosný kompaktní fotoaparát vůbec bude zájem. Teprve poté se po několika letech dostala první Leica na trh a byl to úspěch.

Možná si říkáte, proč má analogový film zrovna kapacitu 36 snímků? Je to dáno tím, že při vývoji Oskar Barnack vzal klasický film, roztáhl ho do rukou a tím vznikla tato délka.

Leica nadále vyrábí fotoaparáty a optiku a nejen to. Dnes je firma rozdělena na několik nezávislých částí, některé se věnují například mikroskopům, jiné právě fotoaparátům. My navštívili také Leica muzeum a továrnu. Zajímavostí je, že spousta práce při výrobě se stále dělá ručně a tak dokáží vyprodukovat zhruba 50-80 fotoaparátů denně.

Všechny snímky v článku byly pořízeny na nové Xiaomi 13.

Celý kampus pojmenovaný Leitz-Park je pak také zajímavý i architektonicky. Okno muzea například vypadá jako stará kamera, nebo okna v přízemí hlavního sídla mají připomínat analogový film. Park byl otevřen teprve v roce 2014, jeho druhá část pak před 5 lety. Pokud vás zajímá fotografie a historie této firmy, doporučuji si zde udělat zastávku.

