Není to tak dlouho, co jsme vás informovali o tom, že iPhone SE možná čeká roční pauza. To bylo v prosinci, kdy o této eventualitě informoval známý analytik a tipér Ming-Chi Kuo.

iPhone SE 4 možná čeká roční pauza

iPhone SE 4. generace bude?!

Plány se ale zdá se mění. Ta samá osoba nyní informuje o tom, že by Apple mohl plány kolem 4. generace iPhonu SE přehodnotit a ten by tak mohl přijít dle očekávání opravdu příští rok. No …. tipy a spekulacemi se to jen hemží. Letos v lednu poslední zpráva mluvila o tom, že Apple pravděpodobně výrobu 4. generace malého iPhonu úplně zruší. Nyní se objevují informace, které tuto informaci vyvracejí a nakonec bychom se čtvrtého „eséčka“ mohli přeci jen dočkat.

Ten by mohl přijít s přepracovaným designem, který by měl opustit staré tvary, které přišly s modelem iPhone 6. Nově bychom se mohli dočkat tenčích rámečků, displeje s výřezem podobným, jako má iPhone 14, a hlavně s OLED displejem s úhlopříčkou již dříve zmiňovaných 6,1 palců. Nová iPhone SE by měl přijít údajně také bez fyzického tlačítka „Domů“, takže odemykání bude nově řešeno již přes Face ID.

Spekuluje se také o tom, že bude vybaven 5G modemem. Na druhou stranu není jasné, zdali telefon dostane do výbavy jednočočkový, nebo duální fotoaparát, a jasné také není to, zdali bude vybaven podporou MagSafe nabíjení. Uvidíme tedy, zdali se nové předpovědi naplní a 4. generace příští rok opravdu dorazí.

Zdroje: fonearena.com, fonearena.com



Domů Články Plány na iPhone SE 4. generace byly obnoveny tvrdí známý analytik

reklama reklama