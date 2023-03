Facebook a Instagram pomáhají bránit šíření intimních fotografií mladistvých

Zdroj: Hollywood Reporter ()

Společnost Meta, která vlastní jak Facebook, tak i Instgram, se rozhodla podniknout další důležité kroky, kterými chce podpořit svůj závazek podpory boje proti šíření sexuálního vydírání a dalším formám sexuálního zneužívání dětí v rámci CSAM. To je nařízení EU, skrze které by měl být internet více monitorován z hlediska šíření sexuálního materiálu s dětmi.

Facebook a Instagram bojují proti citlivém sexuálnímu obsahu na internetu

Jak Facebook, tak i Instagram jsou zakladatelé iniciativy Take It Down, která má pomáhat mladým lidem a rodičům odstraňovat intimní fotografie, které byly zveřejněny na internetu. Postižené osoby, které navštíví stránky Take It Down, sdělí pár doplňujících informací a následně přes integrované rozhraní vyberou intimní fotografie z počítače, které unikly online a které chtějí z internetu stáhnout. Uživatelé nesdílejí přímo fotografie, nýbrž jejich HASH identifikátor.

Pokud budou příslušné hashe identifikovány online, mohou být tyto fotografie následně zablokovány a staženy. Do programu nejsou zapojeny jen Facebook a Instagram, ale i další členové programu Take It Down. Je však potřeba upozornit na to, že jakmile nějaký materiál unikne online, je velmi obtížné dohledat všechny zdroje, ze kterých může být dostupný. Proto ani tato iniciativa nemůže zaručit, že se podaří obsah z internetu stáhnout, ale může výrazně pomoci zmírnit následky.

