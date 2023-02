Samsung Galaxy S23 Ultra oficiálně, cena začíná na 34 999 Kč

Zdroj: Samsung

Minulý rok Samsung jednou pro vždy vyřešil svou top modelovou řadu. Došlo na zrušení série Note a místo toho byl uveden model Galaxy S22 Ultra se stylusem. Dnes zde máme pokračování v podobě Galaxy S23 Ultra.

Nový Ultra model

Při porovnání samotných specifikací, jde vidět posun oběma směry, jak k tomu dobrého, tak i k tomu horšímu. Ale čísla nejsou vše. Například přední kamera již nemá 40MPx rozlišení. Samsung vsadil na 12MPx senzor, ale jde o nový model, který má podávat lepší výsledky s lepším HDR. Galaxy S23 Ultra je o něco širší a vyšší, ale nejde o nějak dramatické rozdíly. To se ale nedá říci o hmotnosti, která poskočila na 234 gramů, což je o 38 gramů více.

Displej zůstal zachován, co se týče základní parametrů, jen je lépe chráněn pomocí Gorilla Glass Victus 2 a také nabízí pokročilejší funkce ve vylepšování obrazu a také v práci se svítivostí při maximálním jasu. Samsung v rámci tiskové zprávy hodně zmiňuje používání recyklovaného materiálu. Pro samotné krycí sklo bylo znovu použito 22 % materiálu. Samsung sáhl také po recyklovaném plastu, a to i z moře. Samotné balení je kompletně vyrobeno z recyklovaného materiálu.

Tentokrát jsme se u Galaxy S23 Ultra dočkali procesoru Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Není zde jakákoliv jiná verze, který by disponovala procesorem Exynos. Na ten si budeme muset počkat minimálně do příštího roku u další generace. Samozřejmě nechybí stylus v těle mobilu a všechny funkce na něj navázané.

Samsung hlavně láká na pracovní využití, herní možnosti a nechybí i silnější zabezpečení pomocí Samsung Knox. Jednou z předností je ale podle výrobce samotná fotografická výbava. Zde se nabízí jednoduše kompletní sestava s dvěma snímači se zoomem, jedním pro ultra širokoúhlé focení a hlavní senzor má nově 200MPx rozlišení. Samsung se hodně věnuje tentokrát nočnímu focení a také natáčení videí, přičemž mělo dojít na značné vylepšení stabilizace obrazu.

Očekávali jsme, že se dočkáme větší evoluce. Například se nějakou dobu spekulovalo o větší čtečce otisků prstů, ale nakonec jsme se nedočkali. Ani v oblasti rychlosti nabíjení nedošlo k nějakému velkému posunu. I tak zachovaná 45W technologie bude nejednomu majiteli dostačovat.

Samsung u novinky vyzdvihuje:

Ve slabém světle nebo v situacích, kde by za normálních okolností byly videozáznamy rozostřené, se uplatní duální optický stabilizátor obrazu (OIS) fungující ve všech směrech.

Videozáznamy pořízené v ultravysokém rozlišení 8K rychlostí 30 okének za sekundu umožňují nastavit širší úhel záběru a vypadají zcela profesionálně.

Každý detail v záběru analyzuje vyspělá umělá inteligence – neuniknou jí ani zdánlivě nenápadné prvky jako oči nebo vlasy. Díky této analýze na fotografiích líp vynikají jedinečné osobní rysy zobrazených lidí.

Aby byly záznamy skutečně dokonalé, je k dispozici nová funkce 360 Audio Recording, která ve sluchátkách Galaxy Buds2 Pro vytváří prostorový zvuk.

Cena a dostupnost

Tentokrát zde máme trochu komplikovanější dostupnost, než u jakéhokoliv jiného smartphonu. Začneme ale barevnými variantami. K dispozici bude Samsung Galaxy S23 Ultra v barvách černá, krémová, zelená a fialová, přičemž všechny dorazí i do Česka. Nejlevnější model s 256 GB přijde na 34 999 Kč. Dvojnásobné úložiště se nabízí za 39 499 Kč a nejvyšší varianta s 1 TB pak stojí 44 999 Kč.

Varianty Galaxy S23 Ultra (512GB) a Galaxy S23 Ultra (1 TB) budou dostupné v prodeji od 6. února, 256GB verze pak až 17 února. Samsung si samozřejmě nachystal speciální akci pro zahájení prodeje. Tentokrát nedostanete žádný dárek, ale od 1. do 16 února budou vyšší verze se slevou. Za cenu 256GB verze tak dostanete 512 GB. Objednat ale musíte vyšší verzi, následně dostanete slevu v košíku. Samozřejmě lze také stále využít výkupní bonus s příspěvkem.

Galaxy S23 Ultra (12+1 TB) za 39 499 Kč

Galaxy S23 Ultra (12+512 TB) za 34 999 Kč

Verze s 1TB úložištěm pak bude dostupná pouze v obchodě Samsung.cz a jen v černé a zelené barvě.

Specifikace Samsung Galaxy S23 Ultra

displej: 6,8 palců, QHD+, Dynamic AMOLED 2X, 1-120 Hz, Corning Gorilla Glass Victus 2

procesor: Snapdragon 8 Gen 2

RAM: 8/12 GB

úložiště: 256 GB, 512 GB, 1 TB

Android 13 + One UI 5.1

Foťáky: zadní – 200 MPx, f/1.7, OIS 12 MPx, ultra širokoúhlý, 120°, f/2.2 10 MPx, 3x zoom, f/2.4, OIS 10 MPx, 10x zoom, f/4.9, OIS přední – 12 MPx, f/2.2

IP68

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3, NFC,

rozměry: 163,4 x 78,1 x 8,9 mm; 234 gramů

baterie: 5000 mAh + 45W USB C, Fast Wireless Charging 2.0

Zdroj: Tisková zpráva



