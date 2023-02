GUG únor – V únoru zůstaň v dobrém humoru

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví.

ZPRÁVY Z KOMUNITY

Co se dělo v lednu? Nejdříve se k nám přidala Kača, Alžběta a Vladi a začali jsme plánovat snad největší akci, co jsme si kdy vymysleli. Jsme nadšení, že je mezi námi 9 Google Certified Trainers, letos opravdu nebylo snadné se mezi ně dostat. Uspořádali jsme skvělou akci o AI ve výuce, záznam si můžete pustit z našeho Youtubu. Vzpomínali jsme na začátky s GUGem a sníme také o budoucnosti, do GUGFamily totiž přibylo nové GUGerče a to nás těší ze všeho nejvíc. Chceš být v partě technologických nadšenců a vzdělávat s námi Česko? Přidej se k nám.

AKCE

RANDOM

Při vývoji produktů se podle Nikity Biera nejvíc počítá opakovatelný proces testování. Co myslíš? Vyjádři se na Twitteru (jestli tam ještě jsi). // Šablony a rámce pro komunitní řízení najdeš na stránkách In before the Lock. // Další nálož praktických tipů na budování komunity najdeš v e-booku od Talkbase. // Na celou svou kariéru máme každý z nás prý 80 000 hodin. Jak je využít smysluplně? Klikej a inspiruj se. // Panelovou diskusi z B2B konference o spolupráci marketingu a obchodu s experty na LinkedIn najdete jako vzpomínku na Lucii Zaki, která chybí i nám. // Jak takovou, či jinou spolupráci vyjednat? To tě naučí SalesMajstr od Raynetu.

GUG.cz je komunita lidí, kteří rádi předají své vědomosti a u toho se sami učí něco nového. Jsme učitelky, podnikatelé, vývojářky i obyčejně neobyčejní geekové :) Pořádáme setkávání, streamujeme přednášky a další akce s jediným cílem – vzdělávat Česko v technologiích. Tohle je náš newsletter o dění v komunitě a věcech, které nás baví. Chceš být u zrodu několika skvělých akcí ročně? Máš zájem být v komunitě stejně nadšených lidí, jako jsi ty? Není nic jednoduššího než se přidat do GUGu a stát se členem naší #gugfamily!



Domů Články GUG únor – V únoru zůstaň v dobrém humoru

reklama reklama