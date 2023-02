Tablet OnePlus Pad se představí 7. února [aktualizováno]

Zdroj: OnePlus

Aktualizováno 5. 2.

Zatím jsme měli k dispozici jen náznaky vzhledu nadcházejícího tabletu od OnePlus, ale Evan Blass nezklamal a zveřejnil na svém Twitteru finální podobu novinky. Jde vidět, že na zadní straně bude dominovat poměrně velký foto modul a také samotné rámečky jsou velmi rovnoměrné. Zatím se ale neví nic navíc ohledně specifikací. I tak by se mělo jednat o rychlé zařízení.

Aktualizováno 30. 1.

Těsně před představením prvního tabletu od OnePlus se začínáme dozvídat některé specifikace, zatím tedy neoficiálně. Baterie by měla nabídnout kapacitu 8 640 mAh a o nabíjení se má postarat 67W technologie. Co se týče displeje, máme očekávat LCD panel s 2,8K rozlišením a 144Hz obnovovací frekvencí. Součástí mají být certifikace jako HDR10+. Více se zatím nepodařilo zjistit. Je ale docela možné, že se toto zařízení ještě objeví pod označením Oppo Pad 2.

Aktualizováno 27. 1.

Teprve včera se objevil neoficiální render nadcházející novinky OnePlus Pad, tedy prvního tabletu této značky. Mysleli jsme si, že si budeme muset počkat nějakou dobu aspoň na nějaké potvrzení, ale OnePlus překvapilo. Na svých stránkách ukázalo tento tablet na jednom obrázku, díky kterému se nám potvrzuje netradiční umístění zadních foťáků. Současně se dozvídáme, že se OnePlus Pad představí 7. února, tedy na události globálního uvedení OnePlus 11.

Aktualizováno 26. 1.

Samotné uvedení tabletu OnePlus Pad se zřejmě uskuteční za pár týdnů. Nyní navíc máme k dispozici první render nadcházející novinky. Oproti jiným tabletům bude mít umístěný výrazný fotomodul na středové části zadní horní části. Velikost by měla být 11,6 palcům, ale zatím nevíme, jestli se bude jednat o LCD nebo OLED technologii.

Aktualizováno 25. 1.

O tabletu z dílny značky OnePlus se spekuluje velmi dlouho, už od roku 2021, ale zatím jsme se nedočkali. Nyní to ale vypadá nadějně a zřejmě již za dva týdny by mohlo dojít k uvedení. Mělo by se tak stát 7. února v Indii, což vlastně půjde o globální představení smartphonu OnePlus 11 a sluchátek OnePlus Buds Pro 2. Kromě toho se máme dočkat také klávesnice. Spekuluje se také o mobilu OnePlus 11R.

Aktualizováno 26. 3.

Zatím není jasné, kdy se dočkáme prvního tabletu od společnosti OnePlus, ale nyní se pomalinku objevují specifikace. Máme očekávat zařízení s 12,4palcovým displejem využívajícího technologii OLED. Rozlišení by mělo být Full HD+. Na zadní straně bude 13MPx foťák a přední strana poskytne 5MPx selfie kameru. O výkon se má starat Snapdragon 865 a máme se těšit i na verzi s podporou sítí páté generace. Baterie by měla mít kapacitu 10 900 mAh a 45W technologii nabíjení. Novinka by se měla jmenovat OnePlus Pad 5G.

Aktualizováno 30. 1.

V polovině minulého roku se spekulovalo, že společnost OnePlus uvede svůj první tablet. Dle původních informací se tak mělo stát v prvním kvartálu tohoto roku, ale nejnovější informace uvádí, že se tak stane až ke konci tohoto roku. Očekávali jsme, že novinka bude mít něco společného s Realme Pad, který byl následně uveden, ale asi bude sdílet specifikace s jinou novinkou, která se připravuje. Sesterská společnost Vivo totiž pracuje také na prvním tabletu. Neočekáváme, že se bude jednat o identické zařízení, ale podobnosti zde budou. Model od Viva asi zamíří do střední třídy, OnePlus verze nabídne prémiový hardware.

OnePlus a Oppo přejdou na H₂O OS

Původní článek 5. 7.

OnePlus si tento rok prochází podstatnou změnou. Došlo totiž na oznámení, že se tento výrobce stává subznačkou společnosti Oppo. Zde nejde o odkoupení, spíše jen na reorganizaci, jelikož Oppo, OnePlus, Vivo a Realme spadají pod BBK Electronics. OnePlus ostatně nedávno oznámilo, že jejich nadstavba OxygenOS bude mít společný základ s ColorOS od Oppo. Dnes zde máme další novinku, která zřejmě souvisí se všemu těmito změnami.

OnePlus Pad

Podařilo se zachytit, že si OnePlus nechalo zaregistrovat u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) název OnePlus Pad. Je k dispozici jen popis, že by se mělo jednat o elektronické zařízení, ale je jasné, že by se mělo jednat ve výsledku o tablet. Samozřejmě nelze jen tak na základě obchodního názvu jednoduše konstatovat, že se dočkáme tabletu od této značky, ale je to vysoce pravděpodobné.

Ostatně Realme v dohledné době vstoupí nejen na trh s tablety, dokonce i s notebooky. Zatím sice musíme počkat na oficiální představení, ale již je k dispozici jeden obrázek. Hned vyvolal u uživatelů trochu povyku, poukazovali na podobnost s iPadem, byť tento obrázek je jediné, co je zatím známo.

Navíc zde máme také informace, že i společnost Vivo připravuje svůj první tablet. Bude tak celkem logické, když i OnePlus představí svůj vlastní tablet. Ani bychom se nedivili, kdyby tablety od OnePlus, Realme a Vivo měly společný základ.

