OnePlus rozšiřuje svoje portfolio, přidává mechanickou klávesnici

I když je OnePlus znám především jako výrobce chytrých telefonů, v posledních několika letech rozšířil své portfolio o sluchátka, chytré hodinky a příslušenství. Dokonce se šušká, že společnost představí svůj první tablet s Androidem. Překvapivě nyní společnost OnePlus oznámila, že ve spolupráci s uznávanou značkou Keychron bude vyrábět mechanickou klávesnici.

Tichá a hliníková mechanická klávesnice

Zatím neznáme název klávesnice ani žádné podrobnosti o designu, ale společnost OnePlus potvrdila, že bude zařízení vytvářet společně s relativně novou značkou mechanických klávesnic Keychron. Společnost OnePlus tvrdí, že se o ní dozvíme více na začátku roku 2023. Jedná se o zařízení, které přichází poté, co společnost provedla průzkum mezi uživateli OnePlus na platformě Open Ears Forum ohledně toho, jaké produkty by rádi viděli.

Mechanická klávesnice bude prvním produktem z nově ohlášeného programu OnePlus Featuring, který má značka využít k výrobě produktů z různých kategorií. Klávesnice plně podporuje pokročilé, přizpůsobitelné funkce včetně přepínačů vyměnitelných za provozu a flexibilního firmwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Firmware s otevřenými zdrojovými kódy, jako jsou QMK a VIA, umožní ovládání v reálném čase bez nutnosti přeflashování firmwaru. Od přizpůsobení světelných efektů RGB až po přemapování kláves. Novinka bude pracovat rovnou jak s Windows tak s MacOS. Klávesnice bude mít mechanické spínače, které by ale měly být zcela tiché. Vyrobena bude z hliníku, přičemž chtějí zachovat nízkou váhu.

Zatím jsme neslyšeli žádné další příklady toho, co můžeme očekávat, masová produkce by měla dle informací začít mezi březnem až dubnem. OnePlus chystá i další produkty, v Indii by se měly začít prodávat monitory k PC, měly by však zůstat čistě pro zmíněný asijský trh.

Zdroj: oneplus.com



