První tablet od Vivo je na cestě

Čínská korporace BBK Electronics má v první polovině letošního roku přinést teprve druhý tablet, o který se protentokrát postará firma Vivo. Prvenství patří Realme Pad, u něhož v poslední době rezonovalo téma týkající se aktualizace na nejnovější Android 12. Druhý reprezentant v podobě Vivo Pad o sobě prozrazuje první prvky výbavy.

Lepší o třídu

Specifikace oproti Realme Pad mají rozhodně lepší výchozí pozici. Do přední části chtějí nasadit displej s velmi tenkými rámečky dokola a měl by také dostat FullHD+ rozlišení nebo 120Hz obnovovací frekvenci. Přední kamerku údajně umístí do proděravěného otvoru, ale její přesnou konfigurací zatím neznáme.

Hardwarovou stránku zaštítí osmijádrový čip Snapdragon 870 od Qualcommu podporující 5G sítě díky modemu Snapdragon X55. To nepřímo naznačuje, že tablet na domácí půdě bude chtít konkurovat dvojici Xiaomi Pad 5 Pro a Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021. O celkovou výdrž se postará baterie s kapacitou okolo 8 000 mAh a technologií rychlého 44W nabíjení.

Uvnitř poběží vlastní rozhraní OriginOS postavené na operačním systému Android. Nakonec cenovka má atakovat hranici 280 euro (tj. cca 6 836 Kč) a k oficiálnímu představení zřejmě dojde až koncem měsíce června. To je dostatečně dlouhá doba, aby se k nám dostali ještě další upřesňující informace.

