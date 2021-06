Na veřejnost unikl design prvního tabletu společnosti vivo

Zdroj: Dotekománie

Čínské vivo patří na světovém trhu mezi velké hráče, přičemž před nějakou dobou tento výrobce vstoupil také na český trh. Společnost se doposud věnovala zejména produkci smartphonů, dočkali jsme se ale také například bezdrátových sluchátek či chytrých hodinek. Tablet v portfoliu toho výrobce prozatím chybí, jak se ale zdá, první kousek je již ve vývoji.

Premiéra na poli tabletů

O tom, že vivo chystá svůj první tablet vůbec, svědčí úniky, které ukazují design údajného zařízení. Na přední straně je vidět velký displej, který není ničím narušen, selfie kamerka zde ukázána není. Není tak jasné, zda se výrobce uchýlí k umístění do tenkého rámečku, do průstřelu displeje, nebo dokonce pod displej. Na zadní straně zaujme zejména modul fotoaparátu, jehož tvar může lehce připomínat modul z vivo X60 Pro. Po bocích zařízení jsou pak jasně zřetelné hned 4 průduchy reproduktorů a také tlačítka.

Již výše je zmíněno, že v případě společnosti vivo by se jednalo o úplně první tablet, ačkoliv se to tak nemusí na první pohled zdát. Pár tabletů s označením Vivo svět již spatřil, jednalo se však pouze o modelové označení tabletů společnosti Asus. Vivo by tak doplnilo velice úzký seznam čínských výrobců, kteří na tomto trhu již figurují, Xiaomi a Huawei. Co se týká specifikací či rozměrů, ty jsou prozatím neznámy, na další úniky si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.

