Google Fotky získávají nové efekty pro videa

Služba Google Fotky dostává každou chvílí nové funkce, přičemž někdy nedojde ani na nějaké velké oznámení. Jednoduše se objeví, jakoby Google čekal, že si jich uživatelé všimnou. Tentokrát ale minimálně aspoň zveřejnil příspěvek na sociální síti Twitter. Novinky se týkají editoru videí.

Tentokrát jde čistě o efekty zaměřené na videa. V editoru v aplikacích pro mobily můžete přidat jeden efekt z celkových dvanácti. Jde o automatickou stylizaci, takže zde není nějaké nastavení nebo dodatečné úpravy. Například se nabízí černobílý režim, filmový mód, retro a další. Některé jsou zaměřeny jen na barevné podání, jiné upravují a přidávají další prvky do videa, případně s ním jinak pracují.