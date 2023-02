Fitbit si pohrává s myšlenkou měření krevního tlaku na svých chytrých hodinkách

Zdroj: FitBit

Podle posledního patentu, který podala společnost Fitbit, by budoucí hodinky této značky mohly obdržet funkci měření krevního tlaku.

Obsah patentové přihlášky popisuje systém, který by vypočítával vzorky pořízené senzorem pro odhad krevního tlaku. Měření by mělo fungovat tak, že uživatel přiloží prst na displej. Tento krok je ze strany společnosti Fitbit logický. Chytré hodinky této značky jsou zaměřeny hlavně na aktivní uživatele a sportovce a měření tlaku by tak byla další měřená hodnota vedle tepové frekvence, nebo okysličení krve.

Je tu však ještě jeden otazník. Vzhledem k tomu, že značku Fitbit koupil Google, je zcela možné, že Google hledá cestu, jak vyvinout senzor pro měření krevního tlaku, aby jím následně mohl vybavit své chytré hodinky Google Pixel Watch. Vzhledem k tomu, že patenty neznamenají nutně to, že se patentovaný produkt dostane nakonec k zákazníkovi, je i v tomto případě obtížné predikovat, zdali bude měření krevního tlaku součástí chytrých hodinek od Googlu, nebo Fitbit a nebo se nakonec nebude realizovat vůbec.

