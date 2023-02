Twitter začíná budovat platební platformu

Zdroj: CNBC (se souhlasem)

Elon Musk sice provádí nejrůznější změny u sociální sítě Twitter a mnohé se setkávají s odporem, ale musí řešit právě budoucnost a zejména to, aby společnost neprodělávala. Ostatně od svého spuštění nikdy nebyla v kladných číslech, tedy až na jedno krátké období. I proto se zavádí nejrůznější zpoplatněné funkce. V dohledné době se dočkáme i API za poplatek, ale měla by existovat značně omezená verze, která bude zdarma. Elon Musk ale řeší i alternativní způsoby příjmu.

Twitter Pay?

Již nejednou se Elon Musk nastínil, že chce udělat z Twitteru aplikaci pro všechno. V jednom ze svých prohlášení nastínil budoucnost, kdy by mohla sociální síť nabízet i finanční služby. Ostatně právě Elon Musk má velké zkušenosti s fintech sektorem, jelikož stál u služby PayPal. Jeho vize obsahuje služby pro převod peněz i samotné placení v obchodech.

Skoro by se dalo říci, že chce vybudovat Twitter Pay, který by konkuroval PayPal, Apple Pay a dalším službám. Součástí jeho plánu je i možnost přímo na platformě platit tvůrcům za obsah, případně je odměňovat. Jak se ukazuje, nebude se jednat jen o plány do budoucna. Financial Times získal informace, že společnost požádala o patřičné licence k poskytování finančních služeb. Je tak velmi možné, že se vše rozběhlo a začínají se budovat první finanční produkty.

Nelze očekávat, že se hned dočkáme komplexní platební služby Twitter Pay, ale asi budou dostupné nějaké základní funkce na převod peněz. Následně dojde k nějakému rozmachu a zavádění dalších funkcí. V tuto chvíli ale Twitter požádal o licence v USA, takže služby budou dostupné jen v jedné zemi. Až pak lze očekávat rozšíření do dalších krajin.

