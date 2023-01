HomePod mini získá v aktualizaci nové funkce

Zdroj: MacRumors

Apple v tichosti představil nový HomePod, který má integrovaný senzor teploty a vlhkosti. Jak se ale ukázalo, tato funkce se brzy rozšíří i na majitelé HomePod mini. Apple pouze aktivuje senzor, kterým verze mini je vybavena, ale doposud byla funkce deaktivována. Budoucí aktualizace softwaru ale přinese vylepšení v rámci zvuku,

HomePod mini – nové funkce

Zpátky do minulosti – Bloomberg před dvěma lety informoval, že HomePod mini je vybaven senzorem teploty a vlhkosti, který se ve skutečnosti nepoužívá. Ve zprávě autor spekuloval, že by senzor mohl být v budoucnu aktivován prostřednictvím aktualizace softwaru, čímž se dostáváme do současnosti, respektive blízké budoucnosti.

Apple aktualizoval své webové stránky a poprvé u HomePod mini zmiňuje čidlo teploty a vlhkosti. Dříve společnost existenci tohoto senzoru ani nepřiznala. Apple zdůrazňuje, že snímač teploty a vlhkosti je jedním ze způsobů, jak může HomePod mini sloužit jako „centrum chytré domácnosti“.

V tuto chvíli stále čekáme na aktualizaci softwaru, která by tento senzor aktivovala. iOS 16.3 bude uvolněn příští týden spolu s novou verzí softwaru pro HomePod. Je pravděpodobné, že právě tyto aktualizace budou těmi, které senzor povolí a zpřístupní uživatelům získat údaje o teplotě a vlhkosti prostřednictvím aplikace Home.

Apple rovněž uvádí, že HomePod mini bude brzy podporovat rozpoznávání zvuku, což je funkce, o které Apple také hovořil při oznámení nového HomePodu. Tato funkce by však měla být spuštěna až později na jaře. Reproduktory pak budou schopny rozpoznávat zvuky alarmu kouře a v případě identifikace zvuku odešlou uživatelům oznámení přímo do iPhonu.

