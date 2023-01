iOS 16.3 dorazí příští týden, přinese novinky

Zdroj: NextPit (se souh)

Apple by měl příští týden vydat aktualizaci iOS 16.3 pro iPhony. Tato verze se dostala v prosinci do beta testování a jak se zdá, podle oficiálního zdroje, by měla pro všechny dorazit již za pár dní.

Co nového přinese iOS 16.3?

Apple v podstatě datum vydání aktualizace sdělil v rámci tiskové zprávy ve které zároveň oznamoval uvedení nové tapety pro iPhone a ciferník pro Apple Watch v barvách Unity. Apple tím chce symbolicky oslavit událost Black History Month. V této tiskové zprávě zaznělo datum 24. ledna které bude tím dnem D. Aby bylo možné získat novou tapetu a ciferník, je nutné splnit podmínky kterými jsou právě aktualizace na iOS 16.3 a watchOS 9.3. Dále bude nutné pro získání nové tapety a ciferníku v barvách Unity mít alespoň iPhone 8, nebo Watch 4 série.

Pojďme se ale podívat na to, co aktualizace přinese nového. Patřit mezi ně bude podpora hardwarových klíčů, které zajistí další fyzickou vrstvu zabezpečení pro Apple ID. Vylepšení se dočká také funkce SOS volání a uživatelé získají nového průvodce přenesením hudby, nebo hovorů z iPhonu do Home Podu. Tyto změny nepatří mezi zásadní, vzhledem k tomu, že verze iOS 16.3 byla ve vývoji relativně krátce, dalo se očekávat, že nepřinese příliš mnoho novinek.

Vydáním této aktualizace prakticky okamžitě startuje vývoj verze iOS 16.4 u které zatím není jasné, jaké novinky přinese. Stále se zatím čeká na funkce, které by měly být dostupné i uživatelům mimo USA. Patří mezi ně například Apple Pay Later, Apple Music Classical, nebo Advanced Data Protection for iCloud.

Zdroje: 9to5mac.com, 9to5mac.com

