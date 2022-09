Apple neplánuje podporu RCS, spíš si mají všichni koupit iPhone

Fotka od Hannah Busing z Unsplash

Technologie SMS je zde už věky, a ačkoliv byly snahy, aby tento způsob komunikace byl nahrazen modernějšími verzemi jako EMS nebo MMS, tak si stále drží své postavení. Je zde ale novinka v podobě RCS, která se dá popsat jako chatovací služba mezi telefonními čísly. Nejenže zde nedochází k účtování po zprávách, ale nabízí se možnosti jako zasílání videí ve vyšší kvalitě, hlasové zprávy, indikátory čtení a psaní, případně jedna podstatná vlastnost, kterou je šifrování. Google se snaží i bez operátorů společně s výrobci mobilních telefonů široce zavést RCS, ale Apple zatím dělal mrtvého brouka.

RCS nebude na iPhonech

V rámci konference Vox Media Code 2022 padlo i několik dotazů směřovaných na Tima Cooka ohledně podpory RCS technologie na iPhonech. Tim se vyjádřil zcela jednoznačně a to tím, že neslyšel od majitelů iPhonů, že by chtěli podporu pro tuto technologii a že nikdo z nich nevyžadoval, aby Apple vkládal energii do vývoje takové podpory.

Jde o celkem zvláštní vyjádření, jelikož Apple ne moc často reflektuje na požadavky uživatelů a zájemců. Spíše rozhodne, co se jim bude líbit, a to také nasadí a prosadí. V tomto ohledu asi udělal změnu. Ale tady nejde jen o to, co uživatelé chtějí anebo po čem volají. SMS jsou zastaralé a také nemají bezpečnostní prvky, ostatně se dají zneužit hackery a podvodníky velmi snadno.

Jak již bylo řečeno, komunikace mezi telefonními čísly na iPhonu a Androidu skrze zprávy není zabezpečená. Jinak řečeno, cokoliv pošle jedna nebo druhá strana, neobsahuje šifrování a navíc je zde limit na počet znaků. O nemožnosti zaslání videa ve vyšší kvalitě nebo obrázku se nemusíme bavit. Ostatně Tim byl dotázán i na případ, co má redaktor LiQuan Hunt dělat, když jeho matka používá Android a neustále dochází k překlápění zpráv do SMS. Dočkali jsme se jednoduché odpovědi, má ji koupit iPhone.

Tim Cook v podstatě říká, že nehodlají zavést podporu pro RCS. A aby lidi mezi sebou komunikovali bezpečně, tak si mají všichni koupit iPhone. Samozřejmě jde pro některé o marginální věc, jelikož jsou stále v oblibě jiné komunikační platformy, ale zde jde spíše o nepodporování novějších a bezpečnějších technologií. Navíc zavedení podpory pro RCS by bylo asi levnější než integrace nouzových zpráv zasílaných přes satelitní spojení, což je novinka u letošních iPhonů.

Zřejmě bude muset Google více zabrat ve své kampani a dostat do podvědomí uživatelů iPhonů, že nepoužívají nejmodernějších technologii.

