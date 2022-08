Google přiostřuje a veřejně tlačí na Apple kvůli podpoře RCS

Fotka od Luis Villasmil z Unsplash

Google začal více zmiňovat absenci podpory RCS technologie nahrazující SMS a MMS u Apple zařízení, ale nyní přechází do otevřeného souboje. Nejenže zveřejnil video, ale také spustil i speciální webovou stránku. Hned po otevření je uvedeno, že je na čase, aby Apple opravil textování. Ve videu dokonce je zmíněno, aby Apple začal myslet jinak, což je odkaz na slogan, který právě tento gigant používá (Think different).

Google si nebere servítky, tlačí na Apple kvůli podpoře RCS

RCS by měl být základ

Podpora pro RCS je již značně rozšířená, a dokonce Google nečekal na mobilní operátory, aby ji začali podporovat. Jednoduše je obešel a nastavil u své aplikace Zprávy pro Android. Na trhu se dají najít i další aplikace s podporou RCS a v podstatě kdokoliv ji může přidat. Rozhodně nabízí lepší možnosti, zabezpečení, informace o přečtení a také o psaní.

Nespornou výhodou je, že se jednotlivé zprávy neúčtují, jelikož se používá běžného připojení k internetu. Klidně postačí i WiFi. Apple má svůj vlastní ekosystém, přes který komunikují uživatelé, pakliže mají zařízení od Applu. Pokud ale například majitel iPhonu chce napsat textovku někomu jinému s Androidem, dojde k poslání přes SMS. Zde není ani základní šifrování a komunikace tak není zabezpečená.

RCS na vzestupu, i po finanční stránce

Google nechce, aby se Apple vzdal svého vlastního systému. Celá kampaň je jen o tom, aby začal podporovat i RCS, aby komunikace mezi Apple zařízeními a Androidy byla zabezpečená a používalo se modernějších standardů. Je jen otázkou, jestli Apple nasadí modernější technologii, nebo bude maximálně používat SMS z minulého stolení.

