Průzkum Avastu: Rodiče dětí na druhém stupni přiznávají, že jsou jejich děti digitálně gramotnější než oni

Společnost Avast v novém průzkumu realizovaném společností Behavio zjistila, že 65 % rodičů dětí ve věku od 11 do 15 let věří, že jejich děti jsou digitálně gramotnější než oni. Přesto, že pohyb dětí na internetu bez dozoru v nich vyvolává znepokojení (35 %), nebo dokonce strach (29 %), u většiny online aktivit rodiče své děti nijak nehlídají.

Rodičovskou kontrolu, tedy softwarový nástroj, který umožňuje rodičům spravovat, jak dítě internet využívá, pak používá jen necelá polovina z nich (43 %). Z těch, kteří ji používají, 31 % ví, že ji jejich děti dokážou obejít. „Dnešní děti s internetem a digitálními zařízeními vyrůstají celý svůj život, je tedy přirozené, že s nimi umí zacházet často lépe než jejich rodiče. To, že je umí ovládat, však ještě neznamená, že rozumí a nepodceňují nebezpečí, se kterým se na internetu mohou setkat,“ vysvětluje ambasadorka a expertka vzdělávacího programu o dětské online bezpečnosti Buď safe online Julia Losekoot Szymańska. „Zejména starší děti, které se na internetu při hraní her či používání sociálních sítích setkávají s mnoha cizími lidmi, se mohou snadno dostat do nepříjemných, nebo dokonce nebezpečných situací, se kterými si nebudou umět poradit. I proto je důležité, aby měl rodič o online aktivitách svého dítěte dobrý přehled a dokázal se s ním o tom bavit.“

K přesvědčení, že jsou jejich náctileté děti digitálně gramotnější než oni, vede rodiče zejména to, že se umí lépe orientovat v digitálních zařízeních (40 %). Jako další důvody pak uvádějí, že oni sami tolik nerozumí technickému jazyku, který děti používají (18 %), nebo že jim děti ukazují, jak zařídit věci online (11 %). Většina rodičů dětí od 11 do 15 let je na schopnosti svých potomků hrdá (33 %) nebo z nich má radost (30 %), nicméně představa, že se jejich děti na internetu pohybují bez dozoru, v nich vzbuzuje znepokojení (35 %) a strach (29 %). Bez rodičovského dohledu nesmí internet používat jen 25 % českých dětí do 15 let. Ve věkové skupině dětí od 11 do 15 let pak rodiče dohlížejí zejména na jejich pohyb na sociálních sítích (43 %).

Zcela bez dozoru nechávají aktivity, jako je hraní počítačových her (76 %), dělání domácích úkolů (75 %), chatování s přáteli (69 %) nebo sledování videí na platformách, jako je např. YouTube (67 %). Téměř polovina (47 %) českých dětí na druhém stupni také nemá nastavenou rodičovskou kontrolu. Rodiče, kteří ji u svých dětí používají (24 % rodičů na všech zařízeních a 29 % pouze na některých), s její pomocí nejčastěji sledují, co dítě na internetu dělá (32 %), filtrují obsah, ke kterému se dítě může dostat (29 %) a hlídají časový limit, který na internetu tráví (29 %). Naopak rodiče mladších dětí ve věku od 6 do 10 let své děti pomocí rodičovské kontroly hlídají v 70 % případů. Roli hraje zřejmě i fakt, že od 6 do 8 let děti nejčastěji dostávají svůj první telefon (31 %). Prostor pro zlepšení mají čeští rodiče v prevenci – o bezpečném pohybu na internetu se svými dětmi napříč všemi věkovými kategoriemi někdy mluvilo jen 62 % z nich.

Až 31 % rodičů dětí od 11 do 15 let ale ví, že jejich dítě dokáže rodičovskou kontrolu obejít. „Pro mnoho rodičů je nepříjemné, že je jejich dítě v technologiích o tolik zdatnější. Udržet s ním krok a nastavovat mu bezpečné mantinely může být v takovém případě velmi těžké. Klíčem je s dítětem o všem otevřeně mluvit. Pokud rodič něčemu nerozumí, například aplikaci TikTok, může dítě požádat, ať mu to vysvětlí. Zároveň mu může pokládat otázky, které je přimějí kriticky přemýšlet. Místo toho, aby rodič dítě nutil změnit si profil na soukromý, může se dítěte zeptat, zda si uvědomuje, kdo všechno může jeho fotky vidět,“ říká Julia Losekoot Szymańska. „Společně tak stráví čas aktivitou, která dítě baví, a prohloubí vzájemný vztah. Dítě pak také rodičům v tomto ohledu více důvěřuje a je tak pravděpodobnější, že se jim v případě problému svěří.“ Informace o bezpečném pohybu na internetu mohou rodiče i děti najít i ve vzdělávacím programu Nadace Avast Buď safe online, jehož součástí je také interaktivní online kurz, ve kterém mohou společně otestovat své znalosti.

Tipy pro rodiče na bezpečný start do nového školního roku:

Používejte rodičovskou kontrolu. Ačkoli ji některé děti dokážou obejít, stále může být pro mnoho rodičů užitečným nástrojem. Přijde vhod zejména u mladších dětí, které tak můžete lépe hlídat i cestou domů ze školy. Ať už je vaše dítě jakkoli staré, instalaci rodičovské aplikace vždy proveďte jen s jeho souhlasem. Otevřená komunikace je v tomto směru opravdu důležitá, aby dítě nemělo pocit, že ho špehujete, a nemělo potřebu rodičovskou kontrolu obcházet. Zajímejte se, co vaše dítě na internetu dělá. Nebojte se dítěte zeptat, jaké youtubery zrovna sleduje nebo které hry ho nejvíce baví, a zkuste si spolu některou zahrát. Lépe tak pochopíte, v čem ho tyto aktivity rozvíjí a co naopak mohou být rizika, před kterými ho snáze ochráníte. Zabezpečte zařízení dítěte. Každé zařízení s připojením k internetu, tedy včetně chytrých telefonů, by mělo být chráněné kvalitním antivirovým programem, jako je např. Avast Free Antivirus. Ten jej zabezpečí proti nejčastějším hrozbám, se kterými se dítě na internetu může setkat, jako je např. phishing.

