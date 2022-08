Youtube zřejmě nabídne streamovací služby

Zdroj: Youtube

Youtube již delší dobu nabízí placenou verzi, respektive dvě varianty. Nejdražší verze obsahuje kromě obsahu bez reklam a s dalšími funkcemi také Youtube Music. Kromě toho je zde ještě Youtube TV, kde jsou k dispozici televizní stanice a dokonce i některé streamovací platformy. Ty si lze napojit na Youtube TV. Dle nejnovějších informací se ale má pracovat na značném rozšíření možností.

Youtube jako centrum pro všechny streamovací služby?

V Youtube se má dle zprávy The Wall Street Journal pracovat na projektu „channel store“, tedy volně přeloženo na obchodu s kanály. Hlavním principem by mělo být nabídnutí streamovacích služeb třetích stran. Uživatel by si tak přímo na Youtube mohl například koupit Netflix, Paramount+, Disney+ a další.

Nemá jít ale jen o prodej služeb jako takových. Součástí projektu je také přímé využití Youtube aplikací a služeb pro sledování. Dá se tedy říci, že Youtube by mohl figurovat jako jednotná platforma pro streamování všech možných služeb. Některým by to možná ušetřilo náklady na provoz. Klidně by mohla vzniknout i nějaká nová služba, která by jen využívala Youtube s technickým zázemím, přičemž by nebylo nutné investovat do vývoje vlastních aplikací.

Na novince se údajně pracuje již 18 měsíců a došlo k oslovení mnoha společností. Ke spuštění by mohlo dojít během tohoto roku. Pakliže se novinky dočkáme, dá se předpokládat, že se první dočkají uživatelé v USA. Pak budou následovat další velké země, ale nečekáme, že by se něco takového jen tak objevilo v Česku, byť to nemůžeme vyloučit.

Zdroje: xda-developers.com, wsj.com

