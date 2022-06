Vodafone nabízí neomezená data za vysvědčení

Zdroj: Vodafone

Se začátkem letních měsíců se zpravidla dočkáme nějaké speciální akce u mobilních operátorů. Zatím to nevypadá, že by se letos společnosti přetrhly. Ostatně jen T-Mobile z těch větších uvedl letní nabídku. Máme zde ale menší střípek od Vodafonu, který nabízí neomezená data za vysvědčení.

Odměna za vysvědčení

Vodafone si připravil speciální akci nazvanou Odměna za vysvědčení. Každý žák základní nebo střední školy se může na pobočce mobilního operátora pochlubit svým vysvědčením za školní rok 2021/2022 a dostane neomezená data na jeden měsíc. Zde dokonce nebudou limitováni ani rychlostí, takže mohou čerpat, kolik se jim zlíbí.

Samozřejmě jsou zde i další podmínky. Samotná akce platí jen do 15. srpna tohoto roku. Odměnu lze využít jen jednou za jedno vysvědčení. To by bylo ještě v pořádku, ale Vodafone přidal ještě jednu podstatnější podmínku. Aby bylo možné aktivovat neomezená data, na daném telefonním čísle musí být aktivní jakýkoliv datový balíček, a to i v případě předplacené karty.

Na jakékoliv naší pobočce se ověříte administrátorským, či uživatelským heslem a ukážete našemu specialistovi vysvědčení vystavené roku 2022. Náš specialista zadá požadavek na aktivaci. Do 48 pracovních hodin obdržíte na telefonní číslo dítěte SMS o tom, že je odměna aktivní a vaše dítě může využívat Neomezená data s neomezenou rychlostí. Nemusí na cestách řešit wifi připojení.

Současně s touto speciální akcí jsme se dočkali i nového dětského tarifu, který přijde na 299 Kč. V sobě má neomezené SMS zprávy, 130 minut volání a 3 GB FUP. Při spojení s vysvědčením se dá říci, že dítě může mít na jeden měsíc velmi zajímavý tarif, byť po omezenou dobu.

Zdroj: Tisková zpráva



