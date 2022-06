Zdroj: Nokia G11 Plus

Nokia G11 Plus je novinka zapadající do nižší třídy

Nokia delší dobu neuvedla mobilní telefon vyšší střední třídy, a to se ani nebavíme o nějakém top modelu. Zatím si asi budeme muset počkat, ale mezitím zde máme novinku v podobě modelu Nokia G11 Plus. Jedná se vlastně o upravenou verzi dříve představené Nokia G11 z března tohoto roku.

Nově v českých obchodech – Redmi, Spark, Nokia

Základ s lepší podporou?

Již na první pohled jde vidět, že se změnil design, aspoň co se týče zadní strany. Samotná čtečka otisků prstů byla přesunuta z boku zařízení přímo na záda. Jak je ale vidět, je zde nově i hlasitý reproduktor. Další významný rozdíl se odehrál u fotografické výbavy. Původní G11 má sice tři foťáky, ale jde o konfiguraci 13+2+2. Jeden byl odebrán a hlavní se dočkal navýšení megapixelů, konkrétně na hodnotu 50 MPx. To by mělo být již citelné vylepšení. A odebrání jednoho 2MPx asi tolik neublíží.

Výrobce je skoupý na některé specifikace, ale předpokládáme, že procesor byl zachován. Displej má 6,5 palců a jen rozlišení HD+. Může se ale pochlubit 90Hz frekvencí. Mezi bonusovými funkcemi je podpora OZO audia pro natáčení a nahrávání. Výrobce HMD Global se u Nokie G11 Plus chlubí délkou podpory. Konkrétně uvádí, že mobil dostane 36 bezpečnostních záplat, což se rovná podpoře po dobu tří let. Mobil se mimo jiné dočká i Androidu 14.

Zatím nebyla uvedena cena nebo dostupnost. Na tyto informace si budeme muset nějakou chvíli počkat. Dá se ale očekávat, že se i tento model dostane do České republiky.

Specifikace

displej: 6,5 palců, 1600 x 720 pixelů (HD+), 20:9, 90Hz

procesor: 1,6GHz Octa Core Unisoc T606

4GB LPDDR4x RAM

úložiště: 64 GB + microSD

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 12

Foťáky: zadní – 50 MPx 2 MPx přední – 8 MPx

3.5mm audio jack, FM Radio, OZO audio

čtečka otisků prstů

rozměry: 164,8 x 75,9 x 8,5 mm; 192 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C, NFC

baterie: 5000 mAh + 18W

Zdroje: fonearena.com, nokia.com



Domů » Články » Nokia G11 Plus je novinka zapadající do nižší třídy

reklama reklama